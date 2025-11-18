Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:11 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:11

Cloudflare Neden Çalışmıyor? X (Twitter), YouTube ve ChatGPT'yi Çökerten Küresel Arıza!

Bugün 18 Kasım Salı günü, Türkiye saatiyle 14.30 civarında başlayan ve birçok popüler uygulamada erişimi engelleyen teknik sorunun kaynağı belli oldu: İnternet altyapısının devlerinden Cloudflare! Milyonlarca kullanıcı "INTERNAL SERVER ERROR" hatası alırken, bu küresel arızanın detayları merak konusu oldu.

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede X (Twitter), ChatGPT, YouTube, Ekşi Sözlük ve birçok haber sitesini etkileyen erişim krizi, internet dünyasını durma noktasına getirdi. Kullanıcılar, kısıtlama veya engelleme iddialarına odaklanırken, sorunun temelde büyük bir teknik altyapı arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Cloudflare Ne Oldu? İşte Yaşanan Teknik Sorun
Cloudflare, dünya genelinde milyonlarca web sitesine içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik ve hızlandırma hizmetleri sağlayan kritik bir internet altyapı sağlayıcısıdır. Sitelerin yüksek trafiğe dayanmasını ve siber saldırılara karşı korunmasını sağlar.

Arızanın Kaynağı: Eldeki verilere göre, 18 Kasım'da Cloudflare'ın küresel ağında, sunucular arasındaki iletişimi veya içerik dağıtımını aksatan büyük bir teknik çökme meydana geldi.

Etkisi: Cloudflare hizmetlerini kullanan tüm siteler ve uygulamalar, kullanıcı taleplerini doğru bir şekilde işleyemedi.

Görülen Hata: Kullanıcılar, sitelere girmeye çalıştıklarında tarayıcılarında genellikle sunucu tarafındaki bir problemi işaret eden "INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500" hatasıyla karşılaştı.

Bu teknik aksaklık, X (Twitter) kullanıcılarının tweet atmasını, ChatGPT'ye soru sorulmasını, YouTube videolarının yüklenmesini ve Cloudflare kullanan diğer tüm sitelere erişimi ciddi ölçüde yavaşlattı veya tamamen durdurdu.

Düzelme Çalışmaları Başladı
Downdetector gibi platformlar, sorunun küresel çapta büyük bir yoğunlukta yaşandığını rapor ederken, Cloudflare yetkilileri arızanın farkında olduklarını ve hizmeti en kısa sürede normale döndürmek için yoğun teknik çalışmalar başlattıklarını duyurdu.

İnternette yaşanan bu büyük kesintinin, siyasi bir kısıtlamadan ziyade küresel bir teknik altyapı krizi olduğu belirtilirken, hizmetlerin Cloudflare tarafından yeniden stabil hale getirilmesiyle birlikte tüm uygulamalarda erişimin kademeli olarak düzelmesi bekleniyor.
