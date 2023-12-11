CHP belediye başkan adayları 2023/2024 - CHP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimler için aday adaylık başvuru süresi 5 Aralık Salı günü sona erdi. Genel merkeze ulaşan tabloya göre aday olmak için aralarında mevcut belediye başkanları ile eski siyasetçilerin de olduğu 15 bin 464 kişi başvurdu. CHP'de kim nereye aday, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim olacak?CHP'de 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde aday olmak isteyenlerin başvuruları 5 Aralık Salı günü tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kendinde bir belediyeyi yönetme hissi gören tüm kadınlar CHP'nin kesin kazanacağı yerlerde aday olmalı" çağrısının ardından, kadın aday adaylarının başvuruları önemli ölçüde arttı."CHP'nin kalesi" olarak nitelendirilen bölgelerde adaylık başvurularının yoğunlaştığı öğrenildi.Adayların belirlenmesi konusunda yetkili organ CHP Parti Meclisi (PM). CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurduğu ve Özgür Özel'in de yurttaşların memnuniyeti gerekçesiyle aday göstereceklerini söylediği büyükşehirlerin adayları da resmen kesinleşmedi.CHP Tüzüğü gereğince, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun tekrar aday gösterilmesi PM kararıyla kesinleşecek.PM'nin aday adaylığı başvurusu yapmayan kişileri de aday olarak belirleme yetkisi var. Başvuru olmayan bölgelerde veya genel merkezin takdirine göre adaylar da belirlenebilir.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 Yerel Seçimleri'nde görevlerine devam etmek için ilçe başkanlıklarına adaylık başvurusu yaptı.Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki de İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.Aylin Kotil, CHP'nin Şişli Belediye başkan adayı olmak için başvuranlar arasında. Kotil, 2008 yılına kadar 15 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı yapan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile evliydi. Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu 2014 seçimlerinde, Kotil de CHP'nin Beyoğlu Belediye başkan adayı olarak yarışmıştı.Kılıçdaroğlu'na destek çıkışlarıyla gündem olan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na meydan okuyarak İBB Başkanlığı için aday adayı oldu. "Kimsenin seçimden kaçma hakkı yok" diyerek partisine ön seçim çağrısı yapan Kerimoğlu, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada İstanbul'u ittifaksız kazanma iddiasını dile getirdi.Kerimoğlu, İBB başkan adaylığı için başvurmanın dahi ağır eleştirilere neden olduğunu söyleyerek, "Nedir bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki kutsiyet, nedir bunun tek adamlığı, nedir bu kendisinden başkasının adaylığına karşı çıkan tutum ve tavır?" dedi.İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı beldesi eski belediye başkanı Cemil Ekşi, Tuzla için aday adaylığını açıkladı. Ekşi, aday adaylığını ilan etmesinden sonra, eski başkanlık döneminde kırtasiye malzemesi alımında usulsüzlük iddiasıyla yargılandığı davada sekiz yıl üç ay hapis cezası aldı ve cezaevine konuldu. Tuzla'da adaylığının istendiğini ve desteklendiğini belirten Ekşi, yıllardır süren dosyada kararın açıklanmasının zamanlamasını "manidar" bulduğunu söyledi.CHP'nin kalesi olarak görülen ve kimi aday gösterse seçileceği düşünülen Ankara'nın Çankaya ilçesinde, mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen görevine devam etmek için aday adayı oldu.TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı.26. dönem CHP Ankara Milletvekili ve önceki Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz, CHP'den Çankaya Belediye başkan adayı olmak için 2 Aralık'ta başvuracağını açıklamıştı. Yılmaz, Özgür Özel'in kadınlara adaylık için başvurmaları yönündeki çağrısının ardından, aday adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Bu kararından üç gün sonra Yılmaz, "Çankaya'da yükselen cinsiyetten önce liyakat talebi karşısında biz varız" diyerek aday adayı olduğunu ilan etti.CHP'nin önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu, açıkça ilan etmedi ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterileceğine ilişkin sözleri basına yansıdı.Kurultayın ardından göreve gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği İstanbul, Ankara ve Aydın için görevdeki başkanların yeniden aday olabileceği mesajları verdi ancak İzmir'le ilgili sessizliğini korudu.İzmir Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, eski milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel ve eski yöneticilerden Ayhan Baltacı aday adayı oldu.İzmir'in ilçelerinde, büyükşehir için aday olmak isteyen Konak ve Karşıyaka'nın belediye başkanları hariç, bütün ilçe belediye başkanları görevlerine devam etmek için ilçe başkanlıklarına başvurdu.Eski CHP milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir'in Urla ilçesi belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde öldürülen Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, sol siyaset vurgusuyla aday adaylığını ilan etti:"2019 yılında yüzde 67 gibi rekor bir oy oranıyla kazandığımız ama yanlış bir aday tercihi ile kayyum yönetimine geçen Urla için CHP'den 45 aday adayının başvuru yapması yaşanan süreç sonrasında ilçenin politik duyarlılığına işaret ediyor. Yolumuz açık, solumuz açık olsun Urla için, #yenidenALTIOK."Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, CHP'den Konak belediye başkan aday adayı oldu. Foggo, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi koordinatörlüğünü üstlenmişti. 14 Mayıs seçimlerinde İzmir'de ikinci bölgeden sekizinci sırada milletvekili adayı olan Foggo, Meclis'e giremedi.Foggo, kurultayda genel başkan değişikliğinin ardından CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi koordinatörlüğünün genel başkan danışmanlığı göreviyle birlikte sona erdiğini duyurdu.Özgür Özel, kendisine Foggo'nun sorulması üzerine Millet İttifakı'nın paydaşı partilerin adaylarının İstanbul'da, İzmir'de "listelere dörder dörder doldurulduğunu" söylemişti. Özel, "Biz, Hacer Hanım'ı doğru yerden aday göstermemişiz. Hacer Hanımı geride bırakmayacağız. Eksiklerimizi, hatalarımızı telafi edeceğiz. Bu partide herkese yer var" demişti.Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (Vavekder) Başkanı Turgay Bozoğlu da Konak'tan aday adayı olduğunu açıkladı.