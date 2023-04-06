Türkiye'de birçok takımda gördüğümüz eski teknik direktörü yeniden göreve getirme taktiğini bu kez Chelsea uyguladı.



Chelsea'de Graham Potter'ın ardından teknik direktörlük görevine daha takımın eski teknik patronu Frank Lampard getirildi.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Lampard'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine yürüteceği duyuruldu.



Lampard, daha önce de 2019-2021 yılları arasında kulüpte teknik direktör olarak çalıştı. Daha sonra Everton'ın başına geçen Lampard, başarısız olduğu için görevden alındı.



İSTANBUL'DA KUPA KAYBETTİ



Chelsea'de daha önce 55 maça çıkan Lampard, 29 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Maç başına 1.73 puan ortalaması yakalayan Lampard, UEFA Süper Kupası'nı İstanbul'da penaltılara giden maçta Liverpool'a kaybetti.





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