Haber Tarihi: 03 Mart 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 09:33

CEYHAN DEPREM! 3 MART Son dakika Ceyhan'da deprem yıkılan bina var mı?

CEYHAN DEPREM! 3 MART Son dakika Ceyhan'da deprem yıkılan bina var mı? Ceyhan'da fay hattı var mı? Ceyhan'da deprem mi oldu? KORKUYU-CEYHAN (ADANA) 3.1 deprem meydana geldi.

CEYHAN DEPREM! 3 MART Son dakika Ceyhan'da deprem yıkılan bina var mı?
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Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu en son deprem nerede oldu? sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında. Son depremler Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD bu kez de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir depremin olduğunu açıkladı.
CEYHAN DEPREM! 3 MART

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.
1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
Naci Görür uyardı: İzmir'den endişeliyiz

Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.
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