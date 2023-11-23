Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Çates Elektrik halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Çates Elektrik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olacak. İnfo Yatırım Menkel Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Çates Elektrik hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.ÇATES Elektrik A.Ş'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde açıklanan karara göre Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.ÇATES Halka arz talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Yeni haftada şirketin halka arz olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer verilecek.Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz fiyat aralığı 57,15 TL olarak açıklandı.1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.Cuma gününe kadar banka bilgilerinin gelmesi bekleniyor.