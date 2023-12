Çarşamba zikirleri 2023: Çarşamba günü okunacak esmalar, duaların anlamları ve faziletleri

Bilindiği gibi her gün okunması faydalı olan zikirlerimiz bulunmaktadır. Bu zikirleri gün fark etmeksizin çekmek oldukça faydalı olacaktır. Dua ve zikir çalışmalarında abdestli olmak duanın etkileşimini arttıran unsurlardandır. Çarşamba günü okunacak hacet ve dilek duaları ile hayatınızı değiştirebilirsiniz. Duaların etkisi büyüktür. İnanarak yapılan her dua kısa sürede etkisini gösterecektir.



Çarşamba Günü Dua ve Zikir Çalışmaları



Çarşamba günü okunacak dua zikirlerinin yanı sıra Esma Hüsna çalışmaları da yapılmaktadır. Özellikle Ya Kafi çarşamba günü okunması tavsiye edilmiştir. Çarşamba günü yapılmasına önerilen birçok esma bulunmaktadır. Bunların arasında Ya Fettah, El Azim, El Melik, Er Rauf ve Malikel Mülk esmaları Çarşamba sabahları zikredilmelidir.



Her güne özel olarak etkileşim gösteren esmalar vardır. Bu esmaların günü gününe yapılması oldukça yarar sağlayacaktır. Ayrıca 100 kere besmele çekmek Çarşamba günleri oldukça sevaptır. Bununla birlikte korunma duaları da yapılabilir. Böylece kaza bela ve nazardan korunmak mümkün olacaktır. Çarşamba günleri zikirle meşgul olmak oldukça etkili olacaktır. Esma ve zikir ile kısa bir zaman ayırarak hayatınızı düzenleyebilmek mümkündür.





