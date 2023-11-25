Çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi, var mı? | Çalışan emeklilere 5000 lira ikramiye ne zaman yatacak?

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5 bin TL ikramiye açıklaması son dakika! Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye, bazı kesimlerin dışında kalan gruplara genişletilmesi talepleriyle birlikte gündeme geldi. Bu ikramiyenin sadece emekli olanlara değil, aynı zamanda çalışan emeklilere de verilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı, ne zaman? İşte yeni Torba Yasa'ya eklenecek olan ikramiye hakkında detaylar... .Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Ocak zammı önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayarak emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesi çalışmasını masaya getirdi.Çalışmayan emeklilere söz verildiği gibi Kasım'ın 15'inden önce SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı ayırt etmeden dul ve yetimler dahil Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Dul ve yetimler hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı.Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.