Bugün yağmur var mı? Yağmur bugün yağacak mı? Hava durumu

BUGÜN YAĞMUR YAĞAR MI BAKMAK İÇİN TIKLAYIN

Vatandaşlar bugün yağmur yağar mı merakını arama yaparak gidermeye çalışıyor. Hava durumu konusunda bir çok yer olmasına rağmen bugün yağmur yağar mı bilgisini Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru ve kesin şekilde vatandaşlara duyuruyor. Acaba bugün yağmur yağar mı, yağmur yağacak mı? bugün yağmur yağarsa ifadeleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için hava durumu tahminleri ve uyarıları yapan bir devlet kuruluşudur. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır.Yağmur ne zaman yağacak sorusu da Meteoroloji tarafından yanıtlandı. Peki, bugün yağmur yağar mı, son dakika yağmur beklentisi var mı?Meteoroloji'den yapılan uyarıda yağışlarla birlikte devam eden kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kuvvetli güneyli rüzgarın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeyinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.Atmosfer sınırları içerisinde yerçekimi kanunu vardır. Bu yer çekimine göre tüm cisimler yere doğru çekilme durumu içerisindedir. Bu nedenle hiçbir cisim havada sabit kalamaz. Mutlaka yer o cismi kendisine doğru çeker.Yerçekiminin çekim gücü karşısında bulutlara tutunan su buharı da karşı gelemez. Yağmur nasıl yağar sorusu bulutlardaki su buharının yerçekimi nedeni ile yere düşmesi sonucu oluşur şeklinde cevaplanabilir. Bulutlara biriken su buharı belirli bir zaman sonra bulutların ağırlaşmasına neden olur. Çünkü sürekli olarak yeni su buharları eklenen bulutlar; artık atmosfer çekimine karşı gelemez. Bunun sonucunda da su halinde yere düşer. Bu işlem her gün sürekli meydana gelir. Bu şekilde de yağmur yağar.Meteorolojide ağırlık ile yağış ölçülmez. Meteorolojide yükseklik ile yağış ölçülür. Yaklaşık 20 cm çapında biriken yağış (sıva halde) beher yardımıyla yükseklik olarak ölçülür. Düşen yağış kaç mm ise o kadar km/m2 yağış düşmüş demektir. Suyun özgül ağırlığı 1 gr/cm3 olduğuna göre 1 m2 alanda 1 mm yüksekliğindeki suyun ağırlığı 1 kg eder. Yani 1 mm yağış = 1 kg/m2 dir.