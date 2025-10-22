Haber Tarihi: 22 Ekim 2025 10:11 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 10:11

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Ekim 2025

Bugün (22 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Ekim 2025
Abone Ol
22 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Ekim maç takvimi

22 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

19:45 Athletic Bilbao - Karabağ

22:00 Monaco - Tottenham

22:00 Atalanta - Slavia Prag

22:00 Chelsea - Ajax

22:00 Sporting CP - Marsilya

22:00 Real Madrid - Juventus

22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool

22:00 Bayern Münih - Club Brugge

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye Stuttgart tüyosu Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Stuttgart tüyosu
Fenerbahçe'den sürpriz plan: Endrick! Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz plan: Endrick!
Domenico Tedesco, Stuttgart maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi Fenerbahçe Domenico Tedesco, Stuttgart maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi
Sadettin Saran'dan örnek spor disiplini Fenerbahçe Sadettin Saran'dan örnek spor disiplini
Fenerbahçe'de Merih Demiral sesleri! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Merih Demiral sesleri!
Bodo/Glimt taraftarından İstanbul isyanı Şampiyonlar Ligi Bodo/Glimt taraftarından İstanbul isyanı
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? | Athletic Bilbao - Karabağ maçı canlı izle şifresiz Gündem Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? | Athletic Bilbao - Karabağ maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Bodo/Glimt maçı canlı izle şifresiz Gündem Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Bodo/Glimt maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
2
Galatasaray - Bodo/Glimt: Muhtemel 11'ler
3
2 kırmızı kartlı, 9 gollü maçta PSG, Leverkusen'e gol olup yağdı!
4
Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sını dağıttı!
5
VAR kararı maça damga vurdu: Barcelona, Olympiakos'a fark attı!
6
Arsenal, Atletico Madrid'i 14 dakikada yerle bir etti!
7
Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.