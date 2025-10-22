Haber Tarihi: 22 Ekim 2025 10:11 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Ekim 2025
Bugün (22 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Ekim maç takvimi
22 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Ekim maç takvimi
22 EKIM GÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig
20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)
19:45 Athletic Bilbao - Karabağ
22:00 Monaco - Tottenham
22:00 Atalanta - Slavia Prag
22:00 Chelsea - Ajax
22:00 Sporting CP - Marsilya
22:00 Real Madrid - Juventus
22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool
22:00 Bayern Münih - Club Brugge
