Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Ekim 2025

22 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Ekim maç takvimi22 EKIM GÜNÜN MAÇLARISüper Lig20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)UEFA Şampiyonlar Ligi19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)19:45 Athletic Bilbao - Karabağ22:00 Monaco - Tottenham22:00 Atalanta - Slavia Prag22:00 Chelsea - Ajax22:00 Sporting CP - Marsilya22:00 Real Madrid - Juventus22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool22:00 Bayern Münih - Club Brugge