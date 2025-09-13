Haber Tarihi: 13 Eylül 2025 13:09 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Eylül 2025
Bugün (13 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 13 Eylül maç takvimi
İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Eylül Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
13 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Eylül maç takvimi
13 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig
17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)
20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor
16.00 Boluspor-Manisa FK
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor
19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK
Premier Lig
14.30 Arsenal-Nottingham Forest
17.00 Crystal Palace-Sunderland
17.00 Fulham-Leeds United
17.00 Bournemouth-Brighton
17.00 Everton-Aston Villa
17.00 Newcastle United-Wolverhampton
19.30 West Ham United-Tottenham
22.00 Brentford-Chelsea
La Liga
15.00 Getafe-Real Oviedo
17.15 Real Sociedad-Real Madrid
19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves
22.00 Atletico Madrid-Villarreal
Serie A
16.00 Cagliari-Parma
19.00 Juventus-Inter
21.45 Fiorentina-Napoli
Ligue 1
18.00 Nice-Nantes
22.05 Auxerre-Monaco
Bundesliga
16.30 Heidenheim-Borussia Dortmund
16.30 Union Berlin-Hoffenheim
16.30 Mainz 05-RB Leipzig
16.30 Freiburg-Stuttgart
16.30 Wolfsburg-Köln
19.30 Bayern Münih-Hamburg
