Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Eylül 2025

13 Eylül Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Eylül Cumartesi günün maçları listesi...



13 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI



Trendyol Süper Lig



17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)



17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)



20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)



20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)



Trendyol 1. Lig



16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor



16.00 Boluspor-Manisa FK



19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor



19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK



Premier Lig



14.30 Arsenal-Nottingham Forest



17.00 Crystal Palace-Sunderland



17.00 Fulham-Leeds United



17.00 Bournemouth-Brighton



17.00 Everton-Aston Villa



17.00 Newcastle United-Wolverhampton



19.30 West Ham United-Tottenham



22.00 Brentford-Chelsea



La Liga



15.00 Getafe-Real Oviedo



17.15 Real Sociedad-Real Madrid



19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves



22.00 Atletico Madrid-Villarreal



Serie A



16.00 Cagliari-Parma



19.00 Juventus-Inter



21.45 Fiorentina-Napoli



Ligue 1



18.00 Nice-Nantes



22.05 Auxerre-Monaco



Bundesliga



16.30 Heidenheim-Borussia Dortmund



16.30 Union Berlin-Hoffenheim



16.30 Mainz 05-RB Leipzig



16.30 Freiburg-Stuttgart



16.30 Wolfsburg-Köln



19.30 Bayern Münih-Hamburg



