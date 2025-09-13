Haber Tarihi: 13 Eylül 2025 13:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 13:09

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Eylül 2025

Bugün (13 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 13 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Eylül 2025
Abone Ol
13 Eylül Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Eylül Cumartesi günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Eylül maç takvimi

13 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)

20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor

16.00 Boluspor-Manisa FK

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor

19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK

Premier Lig

14.30 Arsenal-Nottingham Forest

17.00 Crystal Palace-Sunderland

17.00 Fulham-Leeds United

17.00 Bournemouth-Brighton

17.00 Everton-Aston Villa

17.00 Newcastle United-Wolverhampton

19.30 West Ham United-Tottenham

22.00 Brentford-Chelsea

La Liga

15.00 Getafe-Real Oviedo

17.15 Real Sociedad-Real Madrid

19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

22.00 Atletico Madrid-Villarreal

Serie A

16.00 Cagliari-Parma

19.00 Juventus-Inter

21.45 Fiorentina-Napoli

Ligue 1

18.00 Nice-Nantes

22.05 Auxerre-Monaco

Bundesliga

16.30 Heidenheim-Borussia Dortmund

16.30 Union Berlin-Hoffenheim

16.30 Mainz 05-RB Leipzig

16.30 Freiburg-Stuttgart

16.30 Wolfsburg-Köln

19.30 Bayern Münih-Hamburg
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Süper Lig takımları, 213 transferin 149'unu yurt dışından getirdi Futbol Süper Lig takımları, 213 transferin 149'unu yurt dışından getirdi
Kayserispor'un Manchester United'dan transferi son anda yattı Mondihome Kayserispor Kayserispor'un Manchester United'dan transferi son anda yattı
Süper Lig kulüpleri 213 transfer yaptı Trendyol Süper Lig Süper Lig kulüpleri 213 transfer yaptı
Juventus - Inter maçı S Sport Plus'ta! Inter Juventus - Inter maçı S Sport Plus'ta!
Kayserispor, Deniz Dönmezer'i transfer etti Mondihome Kayserispor Kayserispor, Deniz Dönmezer'i transfer etti
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk peşinde Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk peşinde
Ali Koç'tan MHP sorusuna yanıt Fenerbahçe Ali Koç'tan MHP sorusuna yanıt
İşte Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması! Trendyol Süper Lig İşte Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması!
İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi Galatasaray İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eyüpspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi şok: 9 kişiye mağlup!
3
TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçına saat değşikliği!
4
Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti!
5
Alperen Şengün'den Yunanistan'a deniz göndermesi!
6
Transfer dönemi sona erdi!
7
Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.