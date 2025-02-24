Bugün Galatasaray Maçı Var mı? Bu Akşam Maç Var mı?

"Bugün Galatasaray maçı var mı?" ve "Bu akşam maç var mı?" sorularının cevabı net: Evet, var! 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de, RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 HD'den canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu büyük maçı kaçırmamak için yerlerini şimdiden hazırlasın. Sizce bu akşam kazanan kim olacak? Tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!



BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?



Evet, bugün Galatasaray maçı var! Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu dev derbi, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, yani bugün oynanacak. Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Ligde liderlik mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, bu maçta galibiyet alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.



BU AKŞAM MAÇ VAR MI?



Evet, bu akşam Galatasaray için maç var! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bugün akşam saat 20:00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan bu karşılaşma, Türkiye saatiyle akşam 8'de start alacak. Maç öncesi hazırlıklar ve yayınlar ise saat 19:00 civarında başlayacak, bu yüzden taraftarların erken saatlerde ekran başında olmasında fayda var. Bu akşamki maç, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını değil, tüm futbolseverleri ekranlara bağlayacak.



MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 HD kanalını açarak bu büyük heyecana ortak olabilir. Digiturk aboneleri, televizyonlarından maçı izleyebilecek. Ayrıca, internet üzerinden izlemek isteyenler için beIN Connect platformu da bir seçenek sunuyor. Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan beIN Connect'e giriş yaparak maçı takip edebilirsiniz.



MAÇ NEREDE OYNANACAK?



Bu akşamki derbi, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park stadında gerçekleşecek. İstanbul'un Seyrantepe bölgesinde bulunan bu modern stat, 52.223 kişilik kapasitesiyle tamamen dolacak gibi görünüyor. "Kıtalararası Derbi" olarak bilinen bu mücadele, Galatasaray taraftarlarının coşkusuyla unutulmaz bir atmosfere sahne olacak.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN FORM DURUMU



Galatasaray, 24 Şubat 2025 itibarıyla Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak bu maçta galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise İsmail Kartal ile ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışında rakibini geçmek için sahaya çıkacak. İki takım arasındaki son maçlar genellikle çekişmeli geçtiği için bu akşam da nefes kesen bir mücadele bekleniyor.



MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER



Hakem: Maçı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. VAR'da ise Alen Borosak görev yapacak.

Stat Kapıları: RAMS Park'ın kapıları saat 17:00'de, Aslanlı Yol ise 16:15'te taraftarlara açılacak. Yoğunluktan kaçınmak için erken gelmeniz öneriliyor.

Forma: Galatasaray, bu maçta geleneksel parçalı formasını giyecek.



DERBİ İSTATİSTİKLERİ



Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, tarihe geçen en büyük derbilerden biri. Bugüne kadar oynanan 400'den fazla maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray ise 128 galibiyet aldı; 123 maç ise beraberlikle sonuçlandı. RAMS Park'ta oynanan son derbilerde Galatasaray'ın hafif bir üstünlüğü göze çarpıyor. Bu akşamki maç, bu istatistiklere yeni bir sayfa ekleyecek.



BU AKŞAM BAŞKA GALATASARAY MAÇI VAR MI?



Hayır, bugün ve bu akşam için Galatasaray'ın tek maçı Fenerbahçe ile olan derbi karşılaşması. Sarı-kırmızılıların bir sonraki maçı ise lig ve Avrupa takvimine göre ilerleyen günlerde belli olacak. Şu an için tüm odak, bu akşamki dev mücadelede.



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