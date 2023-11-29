Borsa neden düşüyor? Son dakika 29 Kasım 2023 BIST bugün neden düştü?

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

BIST 100 endeksi, dün %0,17 oranında düşüşle 8.093,54 puandan kapanış gördü. Dünkü kapanışın ardından endeks, dolar bazında 280 doların altına geriledi. BIST 100'de dün 31 hisse yükselirken 65 hisse değer kaybetti. Endeksin günlük işlem hacmi 92,7 milyar TL oldu. Bu işlem hacmi, toplam hacmin %70'ini oluşturdu.Borsa İstanbul'da güne artıda başlayan sektörlerin başında orman ürünleri, sigorta ve gıda yer aldı. Banka, inşaat ve turizm sektörleri ise güne yatay başladı.BIST 100'de güne hızlı başlayan hisselerBIST 100 endeksine dahil hisseler arasında güne alıcılı başlayanlar OYAKC, TTRAK, IZMDC, EUPWR ve YEOTK olarak sıralandı. FROTO, CANTE ve ALFAS payları ise ilk işlemlerde kısmi satıcılı hareket etti.Borsa İstanbul genelinde SAMAT, AGROT, BINHO, EKOS ve BRMEN güne tavan fiyatından başladı. LIDER ve ISBTR payları ise ilk işlemlerde taban fiyatına kadar geriledi.Günün önemli gelişmeleri arasında yurt içinde Tüketici Güven Endeksi ve Dış Ticaret Dengesi açıklanacak. Yurt dışında ABD öncü büyüme verisi takip edilecek. Almanya'da öncü TÜFE verisi açıklanacak olup bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in konuşma yapması bekleniyor.Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.