Haber Tarihi: 02 Şubat 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 16:07

Borsa neden düşüyor bugün? 2 Şubat son dakika borsa neden düştü, yükselir mi?

Borsa İstanbul neden düşüyor, düştü? 2 şubat son dakika borsa neden düşüyor bugün sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı. Peki, borsa neden düştü, düşüyor? İşte detaylar...

Borsa neden düşüyor bugün? 2 Şubat son dakika borsa neden düştü, yükselir mi?
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İyi gelen bilançolara rağmen bankacılık endeksinin başı çektiği düşüş hareketi borsada tüm endekslere yayıldı. Geçen yıl dolar bazında yüzde 100 yükselen borsa yeni yıla kötü başladı ve düşmeye devam ediyor. Dün bankacılık endeksi yüzde 7, 100 endeks yüzde 5 ve 30 endeks ise yüzde 5 değer yitirdi.  Peki, borsa neden düştü, düşüyor?
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN? 2 ŞUBAT BORSA İSTANBUL SEYRİ 

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,75 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 4.720,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün üst üste 8. işlem gününde de düşüş kaydetmesinin ardından günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4.713,39 puandan tamamladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Karar metninde faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.


Yatırımcıların odağında bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının bulunduğunu aktaran analistler, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü, karar sonrası verilecek mesajların önemli olacağını ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

SPK NE İŞE YARAR?

Sermaye Piyasası Kurulu, serbest piyasa içerisindeki kurumların kurallarını belirler. Fon kullanımına ihtiyaç duyan şirketlerin, en avantajlı şekillerde yararlanmasını sağlar. Yatırım yapmak isteyen kişilerin, tasarruflarını korur. Halkın yatırımlarının yanlış yerlere gitmemesi için tecrübeli danışmanların yetişmesini sağlar. SPK ve SPL lisansları ile serbest piyasanın güvenilirliğini artırır. Görevi piyasaların tamamen etkin ve dürüst şekilde çalışmasını sağlar. SPK, güvenli piyasa ortamını oluştururken tüm hamlelerini kanunlara uygun şekilde gerçekleştirir.

BORSA NEDEN DÜŞER?

Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.
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