Borsa kapandı mı? 22 Şubat 2023 Borsa İstanbul durdu mu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Borsa İstanbul'dan BİST'in kapandığına dair bir açıklama yapılmadı. BİST olağan seyrinde devam etmektedir.Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,98 puan değer kazandı.Dün 5.148,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,31 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 5.150,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.140,59, en yüksek ise 5.251,81 puanı gördü.Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,29, mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Türk Hava Yolları oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,72, bileşik getirisi yüzde 11,01 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2100 ve dolar/yen paritesi 134,6 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 18,8680 liradan, avro 20,1280 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.835,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 83,2 dolardan işlem görüyor.