Borsa İstanbul'daki tüm işlemler iptal mi edildi? Borsadaki işlemler iptal oldu mu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son günlerde piyasanın gündeminde olan Borsada işlemlerin durdurulması konusunda Borsa İstanbul yönetimi adım attı.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Açıklama 11:01 itibariyle geldi.Yapılan açıklamada "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." dendi.Borsanın açılış bölümünde hızlı bir satış dalgası görülmüş, önce yüzde 5'lik düşüşün ardından ilk devre kesici, sonrasında yüzde 7'lik düşüşün ardından ikinci devre kesici çalışmıştı. İkinci devre kesiciye kadar işlem hacmi 3,6 milyar TL oldu. BIST 100 endeksi 4 bin 200'ün altını görmüştü.Borsa İstanbul 100 endeksi 2 Ocak tarihindeki tepe seviyesinden yüzde 20 düşüş kaydederek Salı günü itibarıyla ayı piyasasına girmişti.Endeks salı günkü işlemlerde yüzde 5 ve yüzde 7 oranında düşüşlerle iki kez devre kesici çalışmasının ardından günü yüzde 8,6 kayıpla tamamlamıştı.Mart 2021'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yıl başından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıpları yüzde 1,35 ile sınırlı kalan endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla bu sert geri çekilmeyi yaşamıştı.