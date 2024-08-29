Borsa İstanbul 30 Ağustos'ta açık mı, kapalı mı? 2024

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 102. Yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak geçiyor. Resmi tatil günlerinde eczaneler nöbet sistemine uygun çalışıyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini araştırıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, borsa tüm gün kapalı olacak.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla yapılan yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından, 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Bu süreçte, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte Afyon Kocatepe'ye geçerek muharebeyi yönetti.

Taarruz, 26 Ağustos'ta sabah saat 04.30'da başladı ve Türk askeri, birkaç saat içinde süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi ele geçirdi. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi, düşman işgalinden kurtarıldı. İlk gün, 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe'den Çiğiltepe'ye kadar olan 15 kilometrelik bir bölgede birinci hat mevzilerini kontrol altına aldı.

27 Ağustos Pazar günü, Afyonkarahisar 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta süren muharebelerde düşmanın 5. tümeni etkisiz hale getirildi.

29 Ağustos gecesi, komutanlar durumu değerlendirerek taarruzun kısa sürede tamamlanmasını kararlaştırdı ve 30 Ağustos'taki planın aksaksız uygulanması için gerekli önlemleri aldı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sabahı Zafertepe Çalköy'de Türk ordusuna taarruz emrini verdi. Bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde, kahraman Mehmetçik Yunan birliklerini Allıören, Keçiler ve Kızıltaş Deresi çevresinde tamamen kuşatarak imha etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle noktalandı. Zaferin ardından, 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere hitaben yayımladığı bildiride Mustafa Kemal Paşa, "Arkadaşlarım, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemenizi, akıl gücünüzü ve yurtseverliğinizi en iyi şekilde kullanarak yarışmayı sürdürmenizi talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi.