Bor Şeker (BORSK) halka arz kaç lot düşer, verir? Bor Şeker halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Bor Şeker halka arzı 7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.



Halka arz detayları:



Fiyat: 26,54 TL



Lot Adedi: 70 milyon lot



Halka Açıklık Oranı: %29,17



Talep Toplama Tarihleri: 7-8-9 Şubat 2024



Tahsis ve Borsa İşlemleri: 13 Şubat 2024



Bor Şeker hisseleri 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren BISTECH borsasında işlem görmeye başlayacak. Hisse senedi kodu "BORSK" olarak belirlendi.

BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?



Evet, Bor Şeker halka arz katılım endeksine uygundur. Bireysel yatırımcılar, çalışanlar ve çiftçiler için ayrılan kontenjanlar, SPK'nın Katılım Endeksi Tebliği'ne uygun olarak belirlenmiştir.



Halka arza katılım endeksine göre şu şekilde gerçekleşecek:



Bireysel Yatırımcılar: %50



Çalışanlar: %10



Çiftçiler: %10



Kurumsal Yatırımcılar: %30



Katılım endeksine uygunluk, halka arzın daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını ve daha adil bir dağılım yapılmasını sağlar.





BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?



A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.



Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Acar Menkul Değerler A.Ş.



Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Albaraka Türk Katılım Bankası



Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.



Aktif Yatırım Bankası A.Ş.



Bizim Menkul Değerler A.Ş.



Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Denizbank A.Ş.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Bankası A.Ş.



Fibabanka A.Ş.



Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Global Menkul Değerler A.Ş.



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Halk Bankası A.Ş.



ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.



ING Menkul Değerler A.Ş.



ING Bank A.Ş.



Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İş Bankası A.Ş.



InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Marbaş Menkul Değerler A.Ş.



Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Odeabank A.Ş.



Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Pay Menkul Değerler A.Ş.



PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.



Prim Menkul Değerler A.Ş.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Şekerbank A.Ş.



Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



TEB A.Ş.



Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.



Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ünlü Menkul Değerler A.Ş.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.



Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Vakıflar Bankası A.Ş.



Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Bankası A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu Bor Şeker halka arzına onay verdi. Yılın ilk halka arzları arasında yer alan Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olurken, halka arzının büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Bor Şeker halka arz ne zaman? Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Bor Şeker halka arz tarihleri, olası lot miktarı ve halka arz fiyatına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...Olası katılım sayısına göre lot dağıtım sayıları– 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL)– 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL)– 2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL)– 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL)– 3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL)– 4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL)– 4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL)– 4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)