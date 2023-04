Black Mirror 6. sezon ne zaman? Black Mirror 6. sezon bölümleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran "Black Mirror" dizisinin yeni sezonu dört senelik aranın ardından geliyor. Ünlü oyuncu kadrosundan yayın tarihine, konusundan ilk görüntülerine dek "Black Mirror" dizisinin 6. sezonu hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Peki, Black Mirror 6. sezon ne zaman? İşte Black Mirror 6. sezon bölümleriBlack Mirror'ın 6. Sezonu nihayet bu yaz yayınlanacak. Belirli bir tarih açıklanmamış olsa da, yeni sezonun 5. Sezonun yayınlanmasından dört yıl sonra, önümüzdeki Haziran ayında hazır olacağını biliyoruz.6. Sezon, "Beyaz Noel" ve etkileşimli Black Mirror filmi "Bandersnatch" gibi önceki 5 bölümü ve özel filmleri de izleyebileceğiniz Netflix'e özel olarak yayınlanacak .Her bölüm boyunca, kullanılan teknolojideki ilerleme düzeyine bağlı olarak, bir bölümün diğer bölümlerle ilgili gevşek bir kronolojik zaman çizelgesinde nereye ait olduğunu anlayabilirsiniz. Neyse ki, bir antoloji dizisi olarak, her bir hikayeyi kavrayışınızdan ödün vermeden bölümleri istediğiniz sırayla izleyebilirsiniz. Dizinin sonraki bölümleri genellikle diğer bölümlere atıfta bulunan ve ayrıca bölümlerin hepsinin aynı evreni paylaştığını ima eden birçok "Paskalya yumurtası" içerir.Bandersnatch 1984'te geçiyor ve bu da onu bu zaman çizelgesinin en başına yerleştiriyor. Film boyunca izleyicilerden uzaktan kumandalarını kullanarak ekranlarında seçim yapmaları isteniyor. Daha sonra bu seçimler, "kendi maceranı kendin seç" tarzı bir romandan farklı olarak, hikayede bundan sonra ne olacağını belirler.Bandersnatch için ortalama izlenme süresi yaklaşık 90 dakikadır ve 5 belirgin şekilde farklı son vardır. En kısa yollardan bazıları, izleyicinin yaptığı seçimlere bağlı olarak yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma süresine yol açtı.Black Mirror 6. Sezon için bir tanıtım fragmanı 26 Nisan 2023'te Netflix'in YouTube kanalında yayınlandı. bu sezon, Aaron Paul'ü bir uzay istasyonunda, ürkütücü, gösterişli bir gülen yüzle, çevirmeli internet kullanan Zazie Beetz'i , beyaz tüylü bir parkaya bürünmüş Paapa Essiedu'yu ve pek çok teknolojinin (ve insanlığın) ters gitmesini gördüğümüzle ilgili olacak .Yeni sezon için onaylanan oyuncu kadrosunda epeyce büyük isim var . Bunlar arasında Zazie Beetz ( Joker ), Aaron Paul (Breaking Bad), Paapa Essiedu ( I May Destroy You ), Josh Hartnett ( Penny Dreadful ), Kate Mara ( A Teacher ), Annie Murphy ( Schitt's Creek ), Danny Ramirez ( En İyi ) Silah: Maverick ), Clara Rugaard ( Ben Anneyim ), Auden Thornton ( Bu Biziz ), Anjana Vasan ( Örümcek Adam: Evden Uzakta ),Salma Hayek Pinault ( Eternals ), Samuel Blenkin ( The Witcher: Blood Original ), Ben Barnes ( Shadow & Bone ), Daniel Portman ( Game of Thrones ), John Hannah ( Four Weddings and a Funeral ), Himesh Patel ( Don't Look Yukarı ), Michael Cera ( Scott Pilgrim vs. the World ), Monica Dolan ( Işık İmparatorluğu ), Myha'la Herrold ( Endüstri ), Rob Delaney ( Felaket )) ve Rory Culkin ( Çığlık 4 ).Nadiren de olsa, Black Mirror serisinde, özellikle "Nosedive"de havayolu check-in görevlisini oynayan Michaela Cole ve "USS Callister"daki ana karakterlerden biri olmak üzere , geri dönüş performanslarının örnekleri olmuştur . Hannah John-Kamen ayrıca iki bölümde rol aldı: "Fifteen Million Merits" ve "Playtest." Önümüzdeki sezonun oyuncu kadrosunda tanıdık bir yüz görmemiz mümkün.Black Mirror'ın bir antoloji dizisi olduğu göz önüne alındığında , tüm sezon için bir olay örgüsü özeti vermek imkansız. Ek olarak, dizinin yaratıcıları, ilk sürümden önce çok fazla bilgi verme konusunda her zaman çok gizlidir. Brooker, bu sezonun yapım kalitesi açısından çok daha sinematik bir kapsama sahip olacağından ve her bölümü ayrı bir film olarak ele alacağından bahsetmişti.Kesin olan, bu sezonun önceki sezonlardan daha karanlık olacağı ve büyük olasılıkla teknolojinin pandemiden bu yana topluma nasıl daha fazla entegre edildiğine dair eğilimlerle paralellikler kuracağıdır.Brooker, Netflix'ten Tudum ile yaptığı bir röportajda yeni sezonun kendisini şaşırttığını bile iddia etti ." Black Mirror'ın birbirinden tamamen farklı hikayeler içermesi ve insanları - ve beni - şaşırtması gerektiğini her zaman düşünmüşümdür , yoksa ne anlamı var? Kolayca tanımlanamayan ve kendini yeniden keşfetmeye devam edebilecek bir dizi olmalı."Brooker ayrıca, yeni sezonun, Brooker'ın daha önce yapmaktan vazgeçtiği diziye yeni unsurlar ekleyeceğini ve bölümler arasında her zamankinden daha fazla çeşitlilik olacağını söyledi.Zazie Beetz, Black Mirror 6. Sezonda eski bir dizüstü bilgisayar kullanıyorNetflix üzerinden görüntüBlack Mirror yaratıcıları Charlie Brooker ve Annabel Jones, yönetici yapımcılar Jessica Rhoades ( Station Eleven ) ve Bisha K. Ali ( Ms. Marvel ) ile birlikte yeni sezonlar için geri dönüyor . Henüz hiçbir yönetmen açıklanmadı.Bu sezonun, yalnızca 3 olan önceki taksitten daha fazla bölüme sahip olacağı doğrulandı. Bölümler, kabaca yaklaşık bir saatlik çalışma süresiyle aynı uzunlukta olacak. Bahsedildiği gibi yeni yapım şirketi Broke and Bones sayesinde bu yeni bölümler daha yüksek yapım kalitesine sahip olacak.