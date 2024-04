Bitcoin neden düştü, düşüyor? 16 Nisan 2024

Bitcoin blok ödülü yarılanması için geri sayım devam ederken, piyasadaki duygular iyimserlik ve ihtiyat arasında gidip gelerek kutuplaşmaya devam ediyor. Geleneksel olarak Bitcoin'in fiyatında yükselişin tetikleyicisi olarak görülen blok ödülü yarılanmasının tarihsel önemi şu an için ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin de desteğiyle en büyük kripto paranın fiyatını 14 Mart 2024 tarihinde 73 bin 750 dolara taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesini sağladı. Geçmişte bu eşi benzeri görülmemiş dalgalanma blok ödülü yarılanmasının Bitcoin'in fiyatı üzerindeki etkisini çevreleyen yerleşik anlatılara meydan okuyarak belirsizliklerin artmasına neden oldu.



Önde gelen kripto para borsalarından biri olan Crypto.com'un CEO'su Kris Marszalek, Bloomberg Television'a yakın zamanda verdiği röportajda, yaklaşan blok ödülü yarılanmasına ilişkin beklentilerini paylaştı. Marszalek, blok ödülü yarılanmasının uzun vadeli fiyat yükselişini tetiklemedeki tarihsel rolünü kabul ederken, kısa vadeli piyasa dinamiklerini dikkate almanın önemli olduğunu belirtti. Özellikle finansal piyasalarda yaygın olarak görülen "söylentiyi al, haberi sat" ticaret modeline atıfta bulunarak blok ödülü yarılanmasından önceki potansiyel satışların göz ardı edilemeyecek düzeylere çıkabileceğine dikkat çekti.



Kısa vadedeki belirsizliklere rağmen Marszalek, blok ödülü yarılanmasının kripto para piyasası için olumlu, uzun vadeli etkilerine olan güvenini ifade etti. Marszalek, blok ödülü yarılanmasını takip eden altı ay içinde önemli bir piyasa hareketliliği olacağı öngörüsüyle, gelişen piyasa koşullarında kripto para piyasasının kalıcı gücüne vurgu yaptı.



Bitcoin'de 4'ncü Blok Ödülü Yarılanmasına Doğru



19-20 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen Bitcoin'in 4'ncü blok ödülü yarılanmasının ardından madencilerin günlük zaman diliminde BTC cinsinden aldıkları blok ödülü 900 adet BTC'den 450 adet BTC'ye düşecek. Blok ödülü yarılanmasıyla Bitcoin madenciliğinin dinamikleri baştan sona değişmiş olacak.



Blok ödülü yarılanmasının zaman içinde Bitcoin'in fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturması beklenirken, hemen sonrasında olacaklarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor ve kısa vadeli dalgalanmalar olacağı değerlendiriliyor.



Marszalek'in yaptığı düşüş uyarısına ek olarak bazı piyasa analistleri de Bitcoin'in fiyatındaki son düşüşü blok ödülü yarılanamsı öncesindeki geri çekilme aşamasının bir parçası olarak görüyor. Ayrıca Bitcoin ve altcoin'lerdeki düşüşün yalnızca yaklaşan blok ödülü yarılanmasından kaynaklı olmadığını küresel piyasalardaki eğilimle uyumlu olduğu üzerinde duruluyor.



BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR? (16 NİSAN 2024)



Ekonomik belirsizlik hüküm sürerken, altın bir kez daha güvenli liman varlığı olarak değerini kanıtlıyor. Bu trend, tarihsel örneklere de uyuyor; altın, piyasa dalgalanmaları yaşanan dönemlerde genellikle hisse senetlerini geride bırakıyor.



YTD Performansta Altın Lider



Yıl başından bu yana altın yaklaşık %11 değer kazanarak, S&P 500'ün %9'luk kazanımını geride bıraktı. Bu performans, altının ekonomik dalgalanmalara karşı geleneksel bir koruma aracı olarak oynadığı rolü vurguluyor.



Tarih Tekerrür Ediyor: Belirsiz Dönemlerde Altın Güçleniyor



Son 70-80 yıla bakıldığında, S&P 500 ile altın arasındaki ilişkinin döngüsel olduğu görülüyor. Her varlık sınıfı zaman zaman baskın performans sergiliyor. Ancak altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha iyi bir performans göstermesiyle biliniyor. Bu durum, beş resesyonu kapsayan 1972-1996 yılları arasında ve 2008 mali krizinin ardından açıkça görüldü.



Altın'ın Yükselişini Destekleyen Makroekonomik Faktörler



Altın'ın mevcut güçlü performansına muhtemelen birkaç makroekonomik faktör katkıda bulunuyor. FRED verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri önemli bütçe açığı ile boğuşuyor ve kamu borcu GSYİH'nın %120'sini aşarak 2023'ün 4. çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. Ek olarak, yükselen emtia fiyatları ve devam eden küresel çatışmalar, enflasyonun yeniden yükselme potansiyelini güçlendiriyor.



Yükselen Faiz Oranları ve Borç Sorunları



Federal Reserve'in şu anki %5,25 – %5,50 hedef faiz oranı aralığı, şirketlerin önümüzdeki yıl borçlarını ödemelerinde artan zorluklarla karşılaşmalarına yol açabilir.



Faiz İndirimleri Beklemede, Kısa Vadeli Tahvil Faizleri Gerçeği Anlatıyor



Bazıları gelecekte faiz indirimleri beklese de, kısa vadeli tahvil piyasası farklı bir sinyal veriyor. Cubic Analytics'in Kurucusu Caleb Franzen'in belirttiği gibi, 3 aylık ve 6 aylık hazine bonolarının getirileri şu anda Efektif Federal Fon Fon Oranı'ndan (EFFR) daha yüksek. Bu, piyasanın önümüzdeki altı ay içinde faiz indirimi beklemediğini gösteriyor.



Bitcoin'in Yükselişi: Belirsizliğe Karşı Bir Diğer Koruma mı?



Genellikle "dijital altın" olarak adlandırılan Bitcoin'in de yıl başından bu yana %50'den fazla değer kazandığını belirtmek gerekir. Bu yükseliş, Bitcoin halvinginin ardından devam ederse, Bitcoin'in ekonomik belirsizliğe karşı potansiyel bir koruma aracı olarak konumunu güçlendirebilir.



Sonuç



Altın'ın mevcut güçlü performansı, ekonomik çalkantı dönemlerinde güvenli liman varlığı olarak oynadığı tarihi rolünü pekiştiriyor. Ekonomik belirsizlik devam ederken, yatırımcıların altın tarafından sunulan istikrarı aramaya devam etmeleri muhtemeldir. Bitcoin'in ekonomik zorluklara karşı potansiyel bir koruma aracı olarak gelecekteki performansı da ilgi çekici bir konu olmaya devam ediyor.



Bitcoin ve Altcoin'lerde Son Durum



Güncel verilere göre BTC'nin fiyatı son 24 saatte 1,81'lik düşüşle 69 bin 102 dolardan işlem görüyor. Fiyattaki bu düşüşe paralel olarak işlem hacminde de kayda değer bir artış yaşandı ve aynı zaman diliminde yüzde 23,80 artışla 22.69 milyar dolara yükseldi. En büyük kripto paranın toplam piyasa değeri ise 1.36 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.



Altcoin'lere dönüldüğünde ise Ethereum'un ana ağ varlığı ETH'nin son 24 saatte yüzde 2,24 düşüşle 3 bin 527 dolardan el değiştiriyor. ETH'nin işlem hacmi bu dönemde yüzde 17,66 artışla 10.82 milyar dolara yükseldi.



Buna karşılık en büyük 10 kripto para listesinde en ağır kaybı BNB'nin ve ADA'nın verdiği görülüyor. BNB ve ADA son 24 saatte sırasıyla yüzde 4,73 düşüşle 583,71 dolardan ve yüzde 4,13 düşüşle 0,6249 dolardan işlem görüyor.



Son dönemin en popüler altcoin'lerinden Solana'nın ana ağ varlığı SOL ise son 24 saatte yüzde 0,34 düşüşle 200 dolar eşiğinin hemen altında, 195,50 dolardan işlem görüyor. SOL'un piyasa genelindeki düşüşe rağmen çoğu altcoin'e göre güç göstererek ayakta durduğu göze çarpıyor. Benzer şekilde, Tron ağının ana ağ varlığı TRX de güç göstererek son 24 saatte yüzde 0,75 düşüşle 0,1215 dolardan işlem görüyor.



Öte yandan memecoin'lerin Bitcoin ve çoğu altcoin'in düşüşüne verdikleri tepki sert oldu. Dogecoin (DOGE) son 24 saatte yüzde 3,96 düşüşle 0,2048 dolara gerilerken, Shiba Inu (SHIB) yüzde 5,83 düşüşle 0,00002876 dolara geriledi.



Bugün Bitcoin fiyatının düşmesine neden olabilecek bir dizi faktör var. İşte o nedenleri



Fed'in Faiz Kararları



Piyasa, yatırımcılar temkinli davranarak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMÇ) kararından önce durgun görünüyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dahil olmak üzere son yüksek enflasyon verileri, piyasayı olumsuz etkiledi.



Yatırımcılar daha önce 2024'te beş faiz indirimi bekliyordu, ancak son enflasyon verileri yatırımcıları bahsi sadece üçe indirmeye zorladı. CME FedWatch Tool, yarın faiz oranlarının değişmemesi ihtimalinin %99 olduğunu gösteriyor.



Şimdi yatırımcılar, Fed'in gelecekteki politika kararlarının daha fazla göstergesini bekleyerek temkinli bir şekilde işlem yapıyor gibi görünüyor. Bu temkinli yaklaşım, piyasanın merkez bankalarının eylemlerine ve Bitcoin dahil olmak üzere varlık fiyatları üzerindeki potansiyel etkiye duyarlılığını vurgulamakta.



Bitcoin ETF Çıkışları Endişe Yaratıyor



ABD Spot Bitcoin ETF'lerine güçlü girişlerle beslenen yükseliş momentumunun ardından, Pazartesi günü bu ay ilk kez çıkışlar kaydedildi. Grayscale'in GBTC'si, kuruluşundan bu yana en yüksek 642,4 milyon dolarlık çıkış yaşarken, BlackRock'ın IBIT'inden gelen 451,5 milyon dolarlık girişi geride bıraktı.



Bu arada, toplam ABD Spot Bitcoin ETF'lerinde dün 154,3 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı ve piyasa katılımcılarının moralini bozdu. Birçok analist, bu eğilimi devam eden piyasa oynaklığı ortasında son Bitcoin çöküşüne katkıda bulunan bir faktör olarak görüyor.



Balina Satışları FUD'u Tetikliyor



Son gelişmelerde, önemli bir Bitcoin balinası, BitMEX borsasında 400'den fazla BTC satarak fiyatları geçici olarak 8.900 dolara düşürdü. Ancak piyasa kısa sürede normale döndü.



Bu arada, bu balina satışı, devam eden yükseliş trendi ortasında kâr elde etme stratejileriyle ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Yatırımcılar, Bitcoin'in son yükselişinden yararlanmak için fırsatı değerlendiriyor.



Analistler Yarılanma Öncesi Düşüşe Karşı Uyarıyor



Popüler kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin için yaklaşan bir yarılanma öncesi düşüş konusunda uyarıyor. Bu düşüş, muhtemelen beklenen yarılanma olayından 28 ila 14 gün önce gerçekleşecek. Geçmiş trendler benzer bir paterni ortaya koyuyor, önceki yarılanmalar önemli düşüşlere tanık oldu (örneğin, 2016'da %38 ve 2020'de %20 düşüş).



Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garantilemese de, yatırımcılar yaklaşan yarılanma öncesinde potansiyel piyasa türbülansına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılıyor.



Kripto Piyasası Likidasyonu



Son 24 saat içinde kripto para piyasasında 222.681 işlem likide edildi ve toplam 524,33 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Özellikle Bitmex, XBTUSD üzerinde 9,01 milyon dolarlık en büyük tek likidasyon emrini gördü.



Bitcoin likidasyonları 130 milyona ulaştı ve bunların çoğu long pozisyonlardan (102 milyon dolar) geldi. Short pozisyonlardan ise 28 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti.



Bitcoin Vadeli İşlemler Açık Faizi (OI) ve RSI:



CoinGlass verilerine göre Bitcoin Vadeli İşlemler Açık Faizi (OI) son 24 saatte %0,76 düşerek 532.75K BTC veya 34,12 milyar dolara geriledi.

Özellikle CME Borsası %4,53 düşüşle 168.79K BTC veya 10,78 milyar dolara, Binance ise %3,39 düşüşle 114.88K BTC veya 7,36 milyar dolara geriledi.



Buna rağmen, Bitcoin'in Göreli Güç Endeksi (RSI) 50'de kaldı ve bu da nötr bir piyasa hissiyatına işaret ediyor.



BİTCOİN'DE KRİTİK DÖNEM



Analistler, Bitcoin'deki geri çekilmeye ilişkin çeşitli açıklamalar sunuyor. Bazıları bunu güçlü bir yükseliş trendinden sonra doğal bir konsolidasyon dönemi olarak görüyor. Fed'in faizi indirimi beklentilerini azaltan son güçlü ABD enflasyon verilerine (TÜFE) işaret ediyorlar.



Bir diğer faktör ise, önümüzdeki ay planlanan Bitcoin madencilik ödülü yarılanması olabilir. Metalpha CEO'su Adrian Wang, piyasanın bu olayı çevreleyen potansiyel belirsizliklere uyum sağlıyor olabileceğini öne sürüyor. Blackrock'un Bitcoin ETF'sinin tarihi işlem hacmi de piyasada bir miktar huzursuzluk yarattı. Hızlı bir fiyat artışının ardından ani bir çöküş olabileceği endişeleri var.



Singapur merkezli QCP Capital, özellikle günlük BTC spot ETF'lerine olan sürekli talep nedeniyle bu düşüşlerin geçici olduğuna inanıyor. Önümüzdeki hafta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının yayımlanmasına kadar hafta sonu boyunca biraz volatilitenin yaşanmasını bekliyorlar. İlginç bir şekilde, ticaret masaları yıl sonu için 100.000 ile 150.000 dolar arasında strike fiyatına sahip Bitcoin çağrı opsiyonlarına güçlü bir ilgi olduğunu bildiriyor.



Bu arada, Polymarket'teki tahmin piyasaları, Bitcoin'in Cuma günü ABD Doğu Saati ile öğlene kadar 70.000 doların üzerine çıkma şansının azaldığını ancak hala var olduğunu gösteriyor. Bu rakam, haftanın başlarında kaydedilen %90'ın önemli ölçüde altında, şu anda %38 seviyesinde.



Konuya İlişkin Analistlerden Yorum Gecikmedi



Bitcoin fiyat hareketi için daha geniş bir resim göz önüne alındığında, popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital sakin bir hava sürdürdü. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hem yukarı hem de aşağı yönlü volatilite için klasik savaş alanları olduğunu ve trendin devamından önce çözülmek için zamana ihtiyaç duyduğunu öne sürdü. Rekt Capital, konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:



"Bitcoin ne zaman eski Tüm Zamanların En Yüksek seviyesini kırsa, fiyat kesintisiz bir yükseliş trendine girmez. Tarihsel olarak Bitcoin eski ATH seviyeleri etrafında çok sayıda yukarı ve aşağı yönlü volatilite yaşamıştır. Ancak bu volatilite bir kez çözüldüğünde fiyat keşfi bizi bekliyor."



Konuya ilişkin bir diğer yatırımcı Jelle, mevcut Bitcoin fiyat modellerinin ABD borsa seansının ilerleyen saatlerinde gücün toparlandığını ve açılışta zayıflık olduğunu gördüğünü savundu. Analist Daan Crypto Trades ise başlangıçta bu süreç hakkında şu ifadeleri paylaştı:



"Bitcoin volatilite sürecinin çoğunu ABD piyasasının açık olduğu saatlerde görüyor. Özellikle son dönemdeki düşüşler piyasa her açık olduğunda gerçekleşiyor. ABD seansının sonları ve Asya seansı bu volatiliteyi toparladığımızı gördü."

