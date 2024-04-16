Bitcoin Halving ne zaman? 2024 Bitcoin (BTC) 4. Halving

Bitcoin halving neden önemlidir? Fiyat üzerinde etkisi nedir?





Halving, Bitcoin ağındaki token ekonomisinin temelini oluşturur. Zira bu yolla Bitcoin arzı kontrol altına alınırken itibari para birimlerinin sınırsız para arzına karşılık önemli bir avantaj sağlar.

Ayrıca arzının 21 milyon ile sınırlı tutulması, varlığın kıtlığı açısından önemli bir faktör olarak görülür. Bitcoin yazılımına kodlanan halving mekanizması, Blockchain ağının merkezsizlik doğası gereği otomatik olarak gerçekleşir. Şimdiye kadar gerçekleşen 3 halving olayının Bitcoin fiyatı üzerinde önemli etkileri oldu. Ancak uzmanlar, yıllar geçtikçe halving'in Bitcoin fiyatı üzerindeki olumlu etkisinin azalabileceği görüşünü paylaşıyor. Öyle ki yıllar geçtikçe madencilerin kazanacağı ödül miktarı azalacağından bazı madencilerin piyasadan çekilmek zorunda kalmasının kripto para fiyatı üzerinde olumsuz etkiye neden olabileceği görüşleri bulunuyor.

Ancak diğerleri Bitcoin fiyatında uzun vadeli yükseliş eğilimine güvenerek madencilerin elde edecekleri BTC'lerin dolar bazında tatmin edilci tutarlarda olacağını savunarak bu görüşü reddediyor. Ayrıca Bitcoin ağında madencilik faaliyetleri azaldığında zorluk derecesindeki düşüşten dolayı faaliyete devam eden madenciler, daha düşük maliyetle işlemlerini sürdürebileceğinden bu alanda otomatik olarak bir denge kurulmaya devam edileceği görüşü de ağırlık kazanıyor.

Diğer yandan halving'in kripto para fiyatı üzerindeki olumlu etkisi büyük ölçüde spekülatif hareketlere bağlıdır. Teorik olarak bir malın talebi sabit kaldığında ya da arttığında arzın azalması fiyatını yukarı taşır. Ancak bu noktada kripto varlığa yönelik talebi etkileyen diğer faktörler de göz önüne alındığında ödül yarılanmasının kesin olarak fiyat artışına neden olacağını söylemek yanlış olur.

Tarihsel veriler şimdiye kadar halving olayı sonrası fiyatlarda artışın gerçekleştiğini gösterdi. Ancak fiyatın yükseliş eğilimi, ilgili periyotlarda farklı zamanlarda gerçekleşti. Bu yüzden volatil piyasalarda kripto para fiyatının halving sonrası hızlı şekilde yukarı hareket etmesini beklemek de doğru olmaz.

Bitcoin halving'in tarihi anları





Bitcoin ağı şimdiye kadar 3 halving gördü. İlk halving olayı 2012 yılında başladı ve 2024 yılında 4. halving olayı gerçekleşecek.



Bitcoin Halving ve Piyasa Etkileri



Geçmişte yaşanan her yarılanma olayının etrafında Bitcoin'de bir boğa koşusu görüldü ve bu yüzden çoğu kişi bu döngünün tekrar yaşanabileceğine inanıyor.



2012'deki ilk halving'den önce Bitcoin fiyatındaki görülen yükseliş sonrasında da devam etti; ancak fiyat 2013'ün sonlarında yeniden düştü.



2016'daki ikinci Bitcoin halving'den dokuz ay önce fiyat yeniden yükseliş trendine girdi ve yaklaşık 650 dolarlık bir işlem fiyatına ulaştı. Onu takip eden dönemde ise yine bir boğa koşusu gerçekleşti. İkinci halving'den 12 ay sonra çok kısa ve küçük bir düşüş yaşanırken, ardından tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Benzer bir döngü Mayıs 2020'de gerçekleşen son halving sırasında da yaşandı. Halving sırasında 8.821 dolardan fiyatlanan Bitcoin, sonraki aylarda adeta sıçrama yaşayarak bir yıl sonrasında %547 oranında artış yaşadı.

Bitcoin için en önemli tarihlerden olan (blok ödüllerinin yarılanması) halving etkinliği, 2024 yılının nisan ayının sonlarına doğru gerçekleşecek. Piyasadaki birçok kişi de halving'le birlikte fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini bekliyor.Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Nisan 2024'te gerçekleşmesi beklenmektedir. Blok yüksekliğine bağlı olduğundan, kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Her 210.000 blokta bir gerçekleştiğinden, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının blok yüksekliğinin 840.000'e ulaşacağı Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor.