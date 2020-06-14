Bingöl'de art arda korkutan depremler!

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi



"13 MEZRAMIZDAN HABER ALAMIYORUM"



CNN Türk'e konuşan Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı, 13 mezradan haber alamadıklarını belirtti.



Muhtar Abaylı, şunları söyledi:



* Taş duvarlı, kerpiçli evler yıkıldı komple. 1 yaralımız var. 13 mezramızdan haber alamıyorum.



* Burada bir karakol yıkıldı, oradan da haber alamıyorum. Yıkılan gözetleme kulesini arıyorum ama ulaşamıyorum.



* Şu an herkes dışarıda, baya bir yağmur da yağıyor. Köyde 13 mezra, 300 hane var. Kimisi taş duvar kimisi beton.



