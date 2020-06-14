Bingöl'de art arda korkutan depremler!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

14 Haziran 2020 18:11
Bingöl'de art arda korkutan depremler!
İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. AFAD'ın 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı'nda nöbet kulesinin yıkıldığını, 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını, 2 korucunun da hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Karlıova'daki deprem Bingöl dışında, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Muş ve Erzurum gibi çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Karlıova depreminin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği duyuruldu.

1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA

Depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı'nda nöbet kulesinin yıkıldığını ve 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını duyurdu.

Soylu, paylaşımında, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.




YIKILAN EV VE AHIRLAR VAR

Güncel durumu aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:

* Yedisu ilçesi elmalı köyünde bir ev, umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok.

* Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok.

* Yayladere Güneşlik Karakolu'nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut.

* Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı.

* AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi.

* Köylerimizde tarama devam etmektedir.

"İKİ GÖZETLEME KULESİ ÇÖKTÜ"

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