Binance Starknet (STRK) listelemesi ne zaman, nasıl alınır?

Binance borsası, airdrop'u çok tartışılan Starknet (STRK) için listeleme duyurusu yaptı. Dağıtımın bugün başlayacağı token, borsada bugün TSİ 16'da listelenmiş olacak. Token; STRK/BTC, STRK/USDT, STRK/FDUSD ve STRK/TRY olmak üzere 4 paritede işlem görecek.

STRK yatırma işlemleri de TSİ 15'ten, çekme işlemleri ise yarın (21 Şubat) TSİ 16'dan itibaren başlayacak.

STRK ayrıca Binance'te yüksek risk ve volatilitenin olduğu Tohum kategorisinde listelenecek.

Starknet 14 Şubat günü, uzun zamandır bilinen ancak detayları merak edilen airdrop'uyla ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Açıklamanın ardından hem topluluk içinden hem de kripto para dünyasından proje ekibine ve özellikle CEO Eli Ben-Sasson'a büyük tepki gelmişti. Bazı kullanıcıların airdrop hakkı dâhi elde edememesi sorgulanırken, kilit açılma tarihleri ve dağıtım stratejisi de ciddi eleştiriler almıştı.

Starknet'in arkasındaki Ethereum yazılım firması olan Starkware'in kurucularından olan ve CEO'su konumundaki Eli Ben-Sasson ise projeyi savunmuş ve kendilerinin "farklı bir airdrop mantalitesi uyguladığını" ifade etmişti.