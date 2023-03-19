BİM 19 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

BİM aktüel 19 Mart 2023! BİM aktüel ürünler kataloğu (Bu hafta) 19 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 17 - 24 Mart kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM Ramazan kataloğu yayımlandı. BİM katalog içerisinde Robbi Hurma 19,50 TL, Mebrum hurma 47,50 TL, Yaş hurma 54,50 TL, Güllaç 32,50 TL, Kızartılmış kadayıf 22,50 TL, Peynir tatlısı 34,50 TL, Ramazan şerbeti 12,50 TL'den iftar sofralarına konuk oluyor. Bunun dışında BİM 17 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu da cuma günü raflarda olacak. BİM'de bu cuma gelecek ürünler şu şekilde; Xiaomi Airfryer (3.099 TL), Arnica Blender Seti (499 TL), Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz (2.299 TL), Heifer Çay Makinası (499 TL)Desenli Lüx Seccade 99,00 TLAyaklı Su/Meşrubat Sebil 59,00 TLSürahi 1L 55,00 TLTaşlı Metal Peçetelik 69,00 TL5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.299,00 TLChef's Tava (109 TL)Çay makinası 499,00 TLMimilos Yuvarlak Masa (209 TL)Kumtel Tekli Ocak (329 TL)Ayrıca; Oled ekran, buz çözme, yoğurt yapma modu, çift katmanlı yapışmayan iç yüzey ve ayarlanabilir sıcaklık özelliği ile Xiaomi Airfryer 3,099 TL, dahili uydu alıcılı, Android 11 işletim sistemli, youtube, netflix, premie video, exxen, blue tv uygulamaları hazır olan google play store ile uygulama yüklenen Dijitsu 65 İnç UHD Android Led TV 7,999 TL, Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV 5,999 TL fiyattan satışa sunulacak.17 Mart 2023 Bim Aktüel Kataloğu fırsat ürünlerinde; Benante Taşlı Metal Peçetelik 69 TL, Benante Aynalı Tepsi 149 TL, Benante Taşlı Metal Havluluk 79 TL, Ayaklı Su-Meşrubat Sebili 59 TL, Okyanus Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11,50 TL, Sürahi 1 Litre 55 TL, Tuzluk Biberlik 2'li Set 13,50 TL, Paşabahçe 12 Parça Timeless Çay Seti 199 TL,BİM aktüel kataloğundaki elektronik ev eşyaları kapsamında; Kumtel Akıllı Dijital Baskül 179 TL, 5.5 Litre kapasiteli Kumtel Yağsız Fritöz 2,299 TL, Led aydınlatma ve mekanik kontrollü Kumtel Sürgülü Aspiratör 499 TL, Arnica Blender Seti 499 TL, Heirfer Çay Makinesi 499 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 399 TL