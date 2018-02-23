2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda biatlon erkekler 4x7,5 kilometre takım finalinde İsveç altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle sona erdi.
Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson ve Fredrik Lindstroem'ün yer aldığı İsveç Milli Takımı, 1.15.16.5'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Norveç 1.16.12.0'lık zamanlaması ile gümüş, Almanya ise 1.17.23.6'lık süresiyle bronz madalyaya ulaştı.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle sona erdi.
Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson ve Fredrik Lindstroem'ün yer aldığı İsveç Milli Takımı, 1.15.16.5'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Norveç 1.16.12.0'lık zamanlaması ile gümüş, Almanya ise 1.17.23.6'lık süresiyle bronz madalyaya ulaştı.
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