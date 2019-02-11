Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yerine Tuna & Luce hamlesi

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Şenol hoca takımın başında ama Lucescu bırakırsa Milli Takım'a gidebilir" diyerek kapıyı aralarken, Tamer Tuna ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yapıldığı öğrenildi.

11 Şubat 2019 08:33
Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yerine Tuna & Luce hamlesi
Beşiktaş yönetiminin, Şenol Güneş'in ayrılma ihtimaline karşı bir süredir teknik adam arayışları içinde olduğu ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman ve yönetiminin Şenol Güneş'in eski yardımcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Güneş'in Milli Takım'a sezon bitmeden gitme ihtimaline karşılık yapılan bu operasyonda Kartal'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ın da adının gündeme geldiği ancak Yalçın'ın halen Alanyaspor'u çalıştırmasından dolayı isminin rafa kaldırıldığı öğrenildi. Yönetim sezon sonuna kadar Tuna ile yola devam etmek, yeni sezona ise 100. yılında takımı şampiyon yapan Lucescu'ya imza attırmak düşüncesinde.
BAŞKAN ORMAN GİDİŞE VİZE VERDİ

Başkan Orman, geçtiğimiz cumartesi gecesi yayıncı kuruluşa bağlanarak, "Lucescu Milli Takım'dan ayrılır ve Şenol hoca da Milli Takım'a gitmek isteyebilir. Bunlar olabilecek şeyler. Abartmaya gerek yok. Ancak hoca şu an takımın başında" sözleriyle aslında Güneş'in gidişine "vize" verdiğini kamuoyuna duyurmuş oldu.

Bu hafta içinde konuyla ilgili somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bir başka iddia ise TFF, bu hafta Lucescu'nun görevine son verecek ve Şenol Güneş'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

*Yönetim gelecek sezon ise eski hocası Mircea Lucescu ile yola devam etmeyi planlıyor






Kaynak: Sabah

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