''Beşiktaş'a karşı kariyerimizin en sert maçı olacak''

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'da büyük heyecan yaşanıyor.
Bugüne kadar hiçbir Avrupa organizasyonunda gruplara kalamayan B36 Torshavn'da genç savunma oyuncusu Bjarni Petersen, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
19 yaşındaki savunma oyuncusu Bjarni Petersen, Beşiktaş maçı için sabırsızlandıklarını ''Beşiktaş karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bu büyük maçtan keyif almaya çalışacağız'' sözleriyle dile getirdi.
Petersen, karierlerinin en sert mücadelesine çıkacaklarını da söyledi ve ''Bu kariyerimizin belki de en zor ve en sert mücadelesi olacak. Onur duyulacak bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş karşısında disiplinli olmalı ve her zaman saha içinde mantıklı seçimler yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.
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Bugüne kadar hiçbir Avrupa organizasyonunda gruplara kalamayan B36 Torshavn'da genç savunma oyuncusu Bjarni Petersen, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
19 yaşındaki savunma oyuncusu Bjarni Petersen, Beşiktaş maçı için sabırsızlandıklarını ''Beşiktaş karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bu büyük maçtan keyif almaya çalışacağız'' sözleriyle dile getirdi.
Petersen, karierlerinin en sert mücadelesine çıkacaklarını da söyledi ve ''Bu kariyerimizin belki de en zor ve en sert mücadelesi olacak. Onur duyulacak bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş karşısında disiplinli olmalı ve her zaman saha içinde mantıklı seçimler yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.
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