''Beşiktaş'a karşı kariyerimizin en sert maçı olacak''

turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecektemsilcisi'da büyük heyecan yaşanıyor.Bugüne kadar hiçbir Avrupa organizasyonunda gruplara kalamayan B36 Torshavn'da genç savunma oyuncusu, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.19 yaşındaki savunma oyuncusu Bjarni Petersen, Beşiktaş maçı için sabırsızlandıklarınısözleriyle dile getirdi.Petersen, karierlerinin en sert mücadelesine çıkacaklarını da söyledi veifadelerini kullandı.