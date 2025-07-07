Beşiktaş'tan Cerny'e 7 milyon euro!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat transferi için rotasını Bundesliga'ya çevirdi.



Siyah-Beyazlılar'ın, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny için 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.





27 yaşındaki Çek futbolcu geçen sezonu İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Wolfsburg'a dönen Cerny için Beşiktaş'ın devreye girdiği bildirildi.





İskoç basınından Glasgow merkezli Daily Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi kadrosuna katmak adına 7 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Wolfsburg'un bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.



