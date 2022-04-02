Beşiktaş'ta Gökhan Töre, forma bekliyor

Beşiktaş'ta uzun süredir forma şansı bulamayan ve bu sezon 16 maçta toplam 327 dakika sahada kalan oyuncu gol ve asist katkısı veremedi.



Beşiktaş'ta en son dokuz hafta önce Karagümrük karşısında son 11 dakikada oyuna giren Gökhan Töre, yeniden forma giymek istiyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çekten tecrübeli oyuncunun, teknik direktör Valerien İsmael tarafından sürpriz bir şekilde kadroda yer alabileceği ifade edildi.





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