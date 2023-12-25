Beşiktaş'ın ofsayt tepkisi!

Beşiktaş'ın, Hatayspor karşısında bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
34. dakikada ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Salih Uçan ağları havalandırdı. Ancak Salih'in bu golü sonrası ofsayt bayrağı kalktı.
Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medyada pozisyonda ofsayt olmadığı yönünde tepki gösterdi.
34. dakikada ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Salih Uçan ağları havalandırdı. Ancak Salih'in bu golü sonrası ofsayt bayrağı kalktı.
Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medyada pozisyonda ofsayt olmadığı yönünde tepki gösterdi.
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