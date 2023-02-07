Berberler bugün saat kaçta açılacak?

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Haftalardır 'Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?' sorusuna bir cevap bulunmaya çalışılıyor. Hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bir tarih bekliyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonları işletmeler bugün (11 Mayıs Pazartesi) itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek.İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.