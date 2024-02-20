Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 12:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 12:10

Berat Gecesi ne zaman 2024? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)

2024 Berat Gecesi ne zaman, Berat Kandili ne zamani hangi güne denk geliyor soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mübarek üç aylardan biri olarn Recep ayının başlaması ile kandil günleride ibaderlerini idrak edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Berat Gecesi ne zaman? İşte detaylar....

Berat Gecesi ne zaman 2024? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)
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Üç aylar içinde idrak edilecek kandil olan Berat Kandili'nin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bu mübarek günün 2024 yılında ne zaman, hangi gün idrak edileceği araştırılıyor. Dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman?
2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edildi. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise 14 Eylül 2024 Cumartesi gününe denk geliyor.


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