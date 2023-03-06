Haber Tarihi: 06 Mart 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 17:44

Berat Gecesi namazı 6 rekatlık nasıl kılınır? Berat gecesi 6 rekat namazdan sonra okunacak dua nedir?

Berat Gecesi namazı 6 rekatlık nasıl kılınır? Berat gecesi 6 rekat namazdan sonra okunacak dua nedir? Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk kandili Berat Kandilidir. Berat Kandili'nde gece namazı kılmak çok sevaptır. Mübarek Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi yani Berat Gecesi kılınacak namaz vardır. Kılınacak namazlardan birisi de 6 rekatlık namazdır. Peki, 6 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat gecesi 6 rekat namazdan sonra okunacak dua hangisi?

Berat Gecesi namazı 6 rekatlık nasıl kılınır? Berat gecesi 6 rekat namazdan sonra okunacak dua nedir?
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Müslüman alemi için manevi açıdan önemli günlerden biri olan Berat Kandili gecesini bol bol ibadet yaparak geçirmek isteyenler Berat Kandili'nde okunacak sureler ve duaları araştırıyor. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir. Peki, bu mübarek gecede okunacak sureler ve dualar neler? İşte Berat Kandili'nde okunacak sureler ve dualar...
BERAT GECESİNDE KILINACAK 6 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ NASILDIR?
1) Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hasıl Olup İnsanlara Muhtac Olunmaması İçin Beraat Gecesi Kılınacak Altı Rekat Namaz ve Peşine Okunacaklar

İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Deyrabi gibi birçok alim ve fazıl meşayih (Rahimehümullah) hazaratı bu gecenin ihyası hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarus (veraset yoluyla nakl)ettiğine göre, her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek muradı hasıl olur:

a) Akşam namazından sonra her rekatta bir Fatiha ve altı İhlas Suresi okuyarak altı rekat kılar.

b) Her iki rekatın selamından sonra birer Yasin-i Şerif okur.

- Birincisinde belasız şekilde ömrüne berekete niyet eder.

- İkincisinde rızkına berekete niyet eder.


- Üçüncüsünde ise hüsn-ü hatime (imanla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder.

c) En sonunda "Beraat Gecesi duası" diye meşhur olan şu duayı 10 kere okur.

(Kaynak : ez-Zebidi, İthafü's-sadeti'l-müttakin, 3/427; Ahmed ed-Deyrabi, el-Mücerrebat, sh:13)

Üç Yasin Suresi'nden Sonra 10 Kere Okunacak Dua:

6 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 6 (altı) rekatlık namaz kılınışı ve tarifi! Hangi sureler okunur?

6 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 6 (altı) rekatlık namaz kılınışı ve tarifi! Hangi sureler okunur?

(Kaynak : ez-Zebidi, İthafü's-sadeti'lmüttakin, 3/427; Ahmed ed-Deyrabi, el-Mücerrebat, sh:13)

BERAT GECESİ 6 REKATLIK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu 6 rekatlık namaz Berat gecesinde yani 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece (akşam namazından sonra) kılınacaktır. Bu namaz akşam namazından sonra kılınacaktır.
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