bein sports izle, Fenerbahçe Denizlispor CANLI İZLE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.



Toulouse'un başkanlığını yapan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor. 🟡 pic.twitter.com/V8t0pXmKiZ



— Sporx (@sporx) April 5, 2021

Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve geleceği 🟡🔵



— Sporx (@sporx) April 5, 2021

Allahyar: "Zorya'yı seçtim. Çünkü genç oyuncuları tercih ediyorlar. Genç oyuncular burada gelişme şansı buluyorlar. Türkiye'nin büyük kulüplerinde böyle bir fırsat bulmak çok zordur. Türkiye'de genç oyuncular oynamak istiyorlarsa da olağanüstü işler yapmaları gerekiyor"🧐



— Sporx (@sporx) April 5, 2021

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamayacak.

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Valencia, Samuel, Samatta.

Cenk, Leismann, Oğuz, Muhammet, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Ernesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Denizlispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Erol Bulut dönemi, Beşiktaş derbisi sonrası sona ermişti. Milli arada takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni oyun anlayışını takıma aşılamak için fazla vakit bulamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu nedenle saha içinde iki isimden daha fazla sorumluluk almalarını istedi. Belözoğlu, futbolculuğu döneminde yan yana oynadığı Luiz Gustavo'ya savunmadaki patronluğu üstlenmesi görevini verdi. Özellikle top rakipteyken, takım arkadaşlarını Sambacı yönlendirecek. Sarı-Lacivertliler ataktayken de Gustavo, savunma hattının nerede durması gerektiğini belirleyecek. Hücumda ise ipler Dimitris Pelkas'ta olacak. Yunan yıldız, forvet arkasında görev yapacak ancak saha içinde serbest olacak. Hücum organizasyonlarını Pelkas yönetecek. Emre Belözoğlu ayrıca 27 yaşındaki oyuncudan ceza sahasına daha fazla girip, gol aramasını istedi. Gustavo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 lig maçında 5 kez ağları havalandırdı ve 7 asist yaptı.Fenerbahçe için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor. Daha önce Porto ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan Marega ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı. Bu isim Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 30 yaşında ve 1.90 boyundaki Benteke. Belçikalı golcünün de sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eriyor. Golcüden yana bu sezon yüzü gülmeyen Mame Thiam, Papiss Cisse ve Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'nin hem Marega hem de Benteke'yi kadrosuna katmak istediği önümüzdeki sezon işini şansa bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi. Benteke ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı. Benteke, 2016'nın yaz aylarında Liverpool'dan şimdi formasını giydiği Crystal Palace'a 31.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yine Benteke 2012'de Aston Villa'dan Liverpool'a 46.5 milyon Euro bedelle gitmişti. Sarı-Lacivertliler'in, Benteke'nin menajeri ile olumlu bir görüşme yaptğı da öğrenildi. Benteke bu sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı. Marega bu sezon Porto formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol attı, 5 de asist yaptı.F.Bahçe'de Caner, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan bugün kart görmeleri halinde Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.27- F.Bahçe ile Denizlispor bugün 42. kez kaşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 41 maçta sarı lacivertliler 27-4 üstün durumda.13- F.Bahçe, Denizlispor ile oynadığı son 13 maçta rakibine kaybetmedi. Kanarya bu seride 9 galibiyet alırken 4 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.0- Denizli, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. 19 maçlık bu seride ev sahibi 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.Denizlispor karşısında bugün klasik defans kurgusuyla sahaya dizilmesi beklenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun oyun şablonu, takıma dokunuşu da ilk kez bu maçta ortaya çıkacak. Forvet hattında Samatta'ya şans vermesi beklenen Belözoğlu'nun orta sahada Gustavo-Sosa ikilisinden kimi oynatacağı kanatlarda Valencia, Osayi. Thiam ve Ferdi arasındaki tercihleri merakla bekleniyor.Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde haftaya 59 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçerek 62 puanla ikinci sıraya yükselecek. Kanarya'da takımın başında Emre Belözoğlu yer alacak. Görevine son verilen Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğa getirilen Belözoğlu, ilk sınavından 3 puanla ayrılmak istiyor. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Emre Belözoğlu'na kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer eşlik edecek. Daha önce yaptığı açıklamada hedeflerinin kalan 10 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Belözoğlu, taktik olarak da daha ofansif bir oyunu tercih edeceklerini dile getirmişti. Sarı-lacivertli takım, Denizlispor karşısında rakibe her bölgede pres uygulayacak, atak ve agresif bir anlayışla sahada yer alacak. Hücum hattında da yoğun pres yapması için Osayi Samuel, Valencia, Pelkas ve Samatta'nın oynayacak. Emre Belözoğlu, 90 dakika boyunca hücum eden, pres yapan ve rakibine yarı sahadan çıkma izni vermeyen bir Fenerbahçe istiyor. Tüm taktiğini topu daha hızlı kazanma ve sürekli hücum etme üzerine kuran genç teknik adam, bu planını taktik antrenmanlarda oyuncularına anlattı. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Caner Erkin, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşerek, forma giyemeyecek. Yeşil-sıyahlı takımda Gaziantep karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Özer forma giymeyecek. Ağrıları nükseden Recep Niyaz ve tedavisi devam eden Ayman Ben Mohamed ile son antrenmanda sakatlanan Hüseyin Altıntaş da İstanbul'a getirilmedi. Bu sezon sahasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, Kadıköy'de çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Emre Belözoğlu idaresinde ilk kez bu 11'le sahaya çıkacak. Beşiktaş maçına göre tek farklılık Nazım Sangare yerine Gökhan Gönül olacak.Bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, yarın kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak. Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçta sarı-lacivertliler 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 93 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi. Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi. Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.Fransa'da Ligue 1'e dönmeye hazırlanan Toulouse'un transferde ilk hedefinin Marcel Tisserand olacağı belirtildi. Toulouse'un başkanlığını yapan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin takımı güçlendirmek adına Demokratik Kongolu stoper için teklif yapacağı ifade edildi.Sarı-lacivertlilerin Danimarka'nın Kopenhag takımına kiraladığı Zanka'nın sezon sonunda takıma geri dönmesi bekleniyor. Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil. Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor. 30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka'nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti. Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.Ozan Tufan, Erol Bulut döneminin son haftalarında kulübeye mahkum kalmıştı. Ozan, Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna girip harika bir golle beraberliği getirdi. Yıldız futbolcu, 3-0 kazanılan Norveç maçında ise Milli formayla 2 kez ağları sarstı. Hafta içerisinde hayatını Rojin Haspolat ile birleştiren Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun başa geçmesiyle ile birlikte yeniden 11'e dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın beklentisi, Ozan'ın kalan haftalarda yüksek performansını sürdürmesi.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.Fenerbahçe, bugünkü Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Erol Bulut'un gönderilip takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle birlikte Samandıra'daki hava şimdiden pozitife döndü. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Belözoğlu, "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı. Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu, "Ancak daha 2 maç önce burada Gençlerbirliği mücadelesini yaşadık. Asla rakibi küçümsemeyeceğiz. Bu bilinçle sahada olmalıyız. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım. Taraftarımıza 'Bu takım geri döndü' mesajını verelim" dedi. Genç teknik adam, "Her takımda geçiş süreçleri zor olur. Ancak tecrübeli ve kaliteli bir takımız. Bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi. Şampiyonluk şanslarının hala olduğuna da değinen Emre Belözoğlu, "Bu bize bağlı değil. Ancak bizim yapabileceğimiz bir şey var. Kalan 10 maçımızı da kazanmak. Evet, zor bir hedef. Ancak birlik olup, kalitemizi sahaya yansıtırsak, 10'da 10 yapacağımıza inancım tam. Yeter ki siz de buna inanın" diye konuştu. Sportif direktör olduğu dönemde transfer sürecinde önemli işler yapan Belözoğlu bu isimlerin birçoğunu bizzat ikna etmişti. Futbolcular tarafından sevilen genç teknik adam kısa sürede antrenman sistemini de değiştirdi. İdman süreleri azaldı. Ancak en önemli konu eski teknik adam ile takım arasındaki iletişim problemi artık söz konusu değil. Bu nedenle kalan 10 final haftasına sarı-lacivertliler adeta tek bir vücut olarak hazırlanıyor. Başkan Ali Koç'un da takımı yalnız bırakmadığı bu süreçte morallerin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. Sezon boyunca oynayan, oynamayan birçok oyuncu farklı sebeplerden dolayı mutsuzdu.Kalan son 10 maçla birlikte bunların tamamen geride kalması istendi. Teknik adam ve futbol takımı arasındaki iyi iletişim sayesinde de bunun büyük ölçüde başarıldığı ifade edildi. Artık hedefin bu kenetlenmeyi sahaya taşımak olduğu kaydedildi. Bugünkü maçı kazanarak şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen sarı-lacivertliler kalan maçlarla birlikte sezona adeta yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Her maçı final olarak gören teknik heyet, maç maç düşünerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak ilk kez kulübede yer alacak. Ligdeki iddianın sürebilmesi için Belözoğlu'nun ilk sınavından zaferle çıkmasının önemi büyük. Haftaya 59 puanla 3. sırada giren Kanarya bugün kazanırsa puanını 62 yapacak ve 2.'liğe yükselecek. Ezeli rakibi G.Saray'a karşı psikoljik üstünlüğü eline geçirecek. Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birine imza atan sarı lacivertliler kazanırsa Kadıköy'deki kötü serisi bitecek ve 4 maçlık galibiyet özlemi giderecek. Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birine imza atan sarı lacivertliler kazanırsa Kadıköy'deki kötü serisi bitecek ve 4 maçlık galibiyet özlemi giderecek. Sarı-lacivertli takımda gözler forvetlere döndü. Erol Bulut sonrasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu ile daha ofansif bir futbol isteniyor. Genç çalıştırıcının, zaman zaman çift forvete dönmek istediği, daha hücumcu bir anlayış istediği aktarıldı. Bu sayede forvetlerin ön plana çıkması isteniyor. Sezon başından beri eleştirilerin odağında olan Samatta, Cisse, Valencia ve Thiam'ın yeni oyun anlayışıyla nasıl etki göstereceği merak ediliyor. Bu 4'lünün ligde 30 haftadaki gol katkısı toplamda 23 oldu. Özellikle Samatta 5 golde kalarak hayal kırıklığı yarattı. Emre Belözoğlu ile beraber Samatta başta olmak üzere forvet hattının toparlanması amaçlanıyor. Kalan haftalarda golcülerin performansı hem kendi kaderlerini hem de takımın geleceğini belirleyecek. Emre Belözoğlu, bugün sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Denizlispor mücadelesi aynı zamanda genç antrenörün hocalık kariyerindeki ilk tecrübesi olacak. Emre Belözoğlu, bugün sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Denizlispor mücadelesi aynı zamanda genç antrenörün hocalık kariyerindeki ilk tecrübesi olacak.Beşiktaş maçının ardından Erol Bulut ile yollarını ayırıp kalan son 10 maç için takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe önceki gün Galatasaray'ın kaybetmesiyle yaşanan tüm sıkıntılara rağmen bugün Denizlispor'u yenip zirve yarışında çok daha iddialı olma şansını yakaladı. Fenerbahçe bu maçla birlikte sezonun en kritik fırsatlarından birini de yakaladı.1- Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak ilk kez kulübede yer alacak. Ligdeki iddianın sürebilmesi için Belözoğlu'nun ilk sınavından zaferle çıkmasının önemi büyük.2- Haftaya 59 puanla 3. sırada giren Kanarya bugün kazanırsa puanını 62 yapacak ve 2.'liğe yükselecek. Ezeli rakibi G.Saray'a karşı psikoljik üstünlüğü eline geçirecek.4- Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birine imza atan sarı lacivertliler kazanırsa Kadıköy'deki kötü serisi bitecek ve 4 maçlık galibiyet özlemi giderecek.65- Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, bugün kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak.Kadıköy'de çıktığı son 4 sınavda 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Kanarya toplamda 11 puan kaybetti.5- Sarı lacivertlilerde Covid 19 testleri pozitif çıkan oyuncular takıma katılırken sakatlıkları süren Mesut, Perotti ve Sadık kadroda.