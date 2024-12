bein sports 1 link, Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.Fenerbahçe ise kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Her iki takımın kadro değerleri toplamı 13 milyar 473 milyon TL. Transfermarkt verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 139 milyon 480 bin euro ile üçüncü sırada.Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak için günlerdir çalışan teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve ekibi, bunun sonrasında yol haritasını hazırladı. Siyah-beyazlı teknik heyetin en çok dikkat edecekleri konu, "duran toplar" oldu. Rakibin bu konuda üstün olduğunu bilen Beşiktaş'ın teknik kurmayları, bu konuda futbolculara gerekli uyarılarda bulundu. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, maça baskıyla başlayıp, erken gol arayacak. Bunun maçın gidişatını etkileyebileceği düşünülürken, Fenerbahçe'nin de daha kontrollü bir oyunu tercih edebileceği üzerinde duruldu. Sezon başından beri set hücumlarında zorlanan Beşiktaş'ın yine aynı sıkıntıyı yaşamaması için çalışan siyah-beyazlı teknik heyet, gidip gelen bir oyundan çok, skoru sağlayanın bunu koruyabileceği bir karşılaşma beklentisi içerisinde...Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, kritik deplasmanı kayıpsız geçerek formunu sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, ezeli rakibinin aksine derbiye formunun zirvesinde çıkacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son 5 maçı da kazandı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmada fileleri tam 18 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü. Golleriyle sarı-lacivertlileri sırtlamaya devam eden tecrübeli oyuncu Edin Dzeko, derbi öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Beşiktaş'taki kötü gidişatı hatırlatan Dzeko'nun, "Rakibimiz zor günlerden geçiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi derbilerin favorisi olmaz. Takımlar bu tarz maçlara, kötü günleri bitirip yeni bir sayfa açma fırsatı olarak bakar. Beşiktaş'ın durumu şu anda tam da böyle. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Siyah-Beyazlı takımın kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal takımla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Kaptanlar takımdaki arkadaşlarına karşılaşmanın öneminden bahsederek "Yeterince kötü sonuçlar aldık. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Taraftarımızı aldığımız olumsuz sonuçlarla çok üzdük. Fenerbahçe derbisini kazanıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz" diye konuştu. Kartal'ın golcüsü Immobile de Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından takımdaki yabancı futbolculara kaptanların sözünü tekrarladı. İtalyan forvet ayrıca Sarı-Laciverliler hakkında da Siyah- Beyazlı futbolculara bilgi aktardı.Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde üç oyuncusunu vitrine çıkaracak. Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek bugünkü maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak. Fransa Ligi'nden iki takımın scoutu, Oğuz'u tribünden izleyecek. Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek. Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti. Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalar yaptı. Galibiyet ya da mağlubiyetlerde camia olarak dengenin korunması tavsiyesi veren tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın kaotik bir durumda bulunmadığını da ifade etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin uzun süredir takımla beraber olduğunu hatırlatan Mourinho, "Yeni hocaları yok, şu an başlarındaki hoca yeni değil. Oyuncuları tanıyor ve geçen sene kupa kazandı. Takımın başına geçen her hoca kendi parmak izini göstermek ister ama bir anda olmaz dolayısıyla eski hocalarının sisteminden çok uzak olmayacaklardır." şeklinde görüş belirtti. Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu tanıdığını anlatan Portekizli teknik direktör, "Çalışmalarımızı yaptık, onların stadında maç izlemeye de gittim. Bu, sizin farklı perspektiften görmenizi sağlıyor. Bizi yenebilecek kaliteye sahip bir takım, topu kazandıklarında çok tehlikeliler. Bizim de onlara karşı sıkıntı yaratabileceğimiz özelliklerimiz var. Potansiyel anlamında benzer takımlar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet onlarda psikolojik çöküntüye sebep oldu ve doğru tepkiyi veremediler. Liderle aralarındaki fark olması gerekenden fazla açıldı. O takımın gerçek kimliği Göztepe'ye karşı kaybeden takım diye düşünmüyorum. Ben dengeliyim." ifadelerini kullandı. Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin önemini bildiklerini ama maçın şampiyonluk yolunda belirleyici olmayacağını dile getirdi. Derbinin her iki camia içinde önemli olduğunun altını çizen Mourinho, şunları aktardı: "Maçın şampiyonluk yolunda belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile benzer potansiyeli var ancak arada ciddi bir puan farkı oluştu. Aradaki farkı kapamaları onlar için çok zor. Beşiktaş gerçekten çok uzakta dolayısıyla derbide galip gelirlerse bu onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Hala çok mesafe var o sebeple derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Biz zirveyle aramızdaki puan farkını 3'e indirdik. Derbiyi kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek."Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak taraftarlarına biraz olsun moral vermek istiyor. Siyah-beyazlı takımda tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'i yedek koz olarak düşünüyor. Topraktepe, geçen hafta Hatayspor maçında sonradan oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcuyu derbinin gidişatına göre ikinci yarıda sahaya atmayı planlıyor. Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst döneminde forma giyemeyen Chamberlain, ligde ilk kez geçen haftaki Hatayspor maçında sonradan oyuna girerek forma şansı bulmuştu.Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak. Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda. Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim. İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide gözler Ciro Immobile'nin üzerinde olacak. Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı. Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor. 5 maç sonra ilk peşinde Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Kara Kartal, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek, taraftarını mutlu etmeye çalışacak.Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetimden de derbi öncesi önemli bir hamle geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, bu sezon ödemeleri eksiksiz ve günü gününe yapan Fenerbahçe'de yönetim, derbi öncesi de oyunculara galibiyet primlerinin ödemesini yaptı. Fenerbahçe Yönetimi ayrıca Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi için özel bir prim kararı aldı. Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı da derbi öncesi Samandıra'ya gitmiş ve oyuncularla görüşmüştü.Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak.Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko.Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek. Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıkacak.Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak. Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda. Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim. İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek. Gaziantepspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı. 2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta görev almaya hazırlanıyor.