Bedelli askerlik ücreti 2025: Bedelli askerlik zammı

2025 yılının Ocak ayında uygulanacak zamlar, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek. Kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde yaklaşık yüzde 11,45'lik bir artış beklenirken, en dikkat çeken değişiklik bedelli askerlik ücretlerinde olacak. Yeni yılın başlamasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 250 bin TL seviyesine yaklaşarak zirve yapacak.

Merkez Bankası'nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emeklilere yönelik maaş artışlarının yanı sıra, çeşitli sosyal yardım ödemelerinde de artışlar planlanıyor. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Öne çıkan konulardan biri de bedelli askerlik ücreti. 2024'ün ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025'te yapılacak artışla birlikte 242 bin 381 TL'ye çıkacak. Yılbaşı itibarıyla bu tutar 250 bin TL sınırına ulaşacak.

Bu düzenlemeler, özellikle memurlar, emekliler ve bedelli askerlik başvurusu yapmayı düşünen vatandaşlar üzerinde etkili olacak. Maaş ve sosyal yardım artışları geniş bir kesim için olumlu bir etki yaratırken, bedelli askerlik ücretindeki artış, belirli bir kesimi ekonomik olarak zorlayacak gibi görünüyor.