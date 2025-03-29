Bayramda ŞOK Açık mı, Kapalı mı, Kaça Kadar Açık? 2025

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda uygulanan market çalışma düzenlemeleri, bu yıl da beklentileri şekillendiriyor. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri genellikle Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapılarını müşterilerine kapatırken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerine geri dönüyorlardı. 2025 yılında da benzer bir uygulamanın ŞOK marketler için geçerli olması bekleniyor.



2025 Bayramda ŞOK Açık mı, Kapalı mı?



Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve genel beklentiler doğrultusunda, 2025 Ramazan Bayramı'nda ŞOK marketlerin çalışma durumu şu şekilde öngörülüyor:



Ramazan Bayramı 1. Günü (30 Mart 2025 Pazar): Geçmiş bayramlardaki uygulamalar dikkate alındığında, ŞOK marketlerin kapalı olması bekleniyor.



Ramazan Bayramı 2. Günü (31 Mart 2025 Pazartesi): ŞOK marketlerin Ramazan Bayramı'nın ikinci günü normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor.



Ramazan Bayramı 3. Günü (1 Nisan 2025 Salı): Bayramın üçüncü gününde de ŞOK marketlerin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.



ŞOK Normalde Kaça Kadar Açık?



ŞOK marketleri genellikle sabah saat 09:00'da açılır ve akşam saat 21:00'e kadar müşterilerine hizmet sunar. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu çalışma saatlerinin geçerli olması bekleniyor. Ancak, bazı şubelerin özel konumları veya yerel düzenlemeler nedeniyle açılış ve kapanış saatlerinde ufak farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.

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