Batı Ege halka arz ne zaman, kaç lot verir? Batı Ege Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Şirket, talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi araştırılıyor. Şirketin halka arzında aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, 22 Kasım'da halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. 24 Kasım'da yatırımcıların merakla beklediği halka arz tarihi yatırımcılarla paylaşılmak üzere açıklandı.Sürece liderlik eden Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şirketin 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacağı belirtildi.Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 TL'den halka arz olacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.860 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan şirket hissesinin sembolü "BEGYO" olacak. Halka açıklık oranı yüzde 35,58 olan şirket için 290 milyon adet lot dağıtılacak.İzahnamenin borsa görüşü bölümünde şirketin katılım endeksi şartlarını karşılamadığı açıklandı.2.5 milyon katılım – 81 lot (243 TL)2.9 milyon katılım – 70 lot (210 TL)3.3 milyon katılım – 61 lot (183 TL)3.7 milyon katılım – 55 lot (165 TL)4.1 milyon katılım – 50 lot (150 TL)4.5 milyon katılım – 45 lot (135 TL)4.9 milyon katılım – 41 lot (123 TL)Şirket, 2022'de 3,3 milyar TL hasılat, 762 milyon TL brüt kar, 2023'ün ilk yarısında 1,8 milyar TL hasılat ve 303 milyon TL brüt kar açıkladı.Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Denizli'de ve tüm Ege Bölgesi'nde gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir yatırış şirketidir. Türk gayrimenkul sektörünün lider kuruluşu Sinpaş Yapı ile tekstil sektörü ve Ege Bölgesi'nin önde gelen yatırımcılardan olan Deniz Tekstil iş birliği ile 2011'de kurulmuştur.Bu iki kuruluş, bilgi birikimlerini ve kurumsal yeteneklerini birleştirerek güç birliği yapmışlardır. Batı Ege Gayrimenkul GYO'nun faaliyet alanları gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve kurul tarafından belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşacak portföyü işletmek ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetleri yürütmektir.Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz fiyat aralığı 3 TL olarak açıklBatı Ege Gayrimenkul halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.andı.