Basketbolda Zenit'ten tarihi şampiyonluk!

Rusya Basketbol Ligi VTB'de play-off final serisinin 7. ve son maçında Zenit ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı 81-75 kazanan Zenit, seride 4-3 öne geçti ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Seride 3-1 öne geçmesine rağmen şampiyon olamayan CSKA Moskova, 2010-11 sezonun ardından ilk kez Rusya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayamadı.



Maçta Zenit adına Jordan Mickey 19 sayı, 9 ribaunt ile öne çıkarken, CSKA Moskova'da 16 sayı 14 ribaunt ile oynayan Nikola Milutinov'un performansı galibiyet için yeterli olmadı.





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