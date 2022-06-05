Basketbolda Zenit'ten tarihi şampiyonluk!

Rusya Basketbol Ligi VTB'de, Zenit ile CSKA Moskova arasında oynanan şampiyonluk serisinin galibi Zenit oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Basketbolda Zenit'ten tarihi şampiyonluk!
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05 Haziran 2022 16:52
Rusya Basketbol Ligi VTB'de play-off final serisinin 7. ve son maçında Zenit ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı 81-75 kazanan Zenit, seride 4-3 öne geçti ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Seride 3-1 öne geçmesine rağmen şampiyon olamayan CSKA Moskova, 2010-11 sezonun ardından ilk kez Rusya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayamadı.

Maçta Zenit adına Jordan Mickey 19 sayı, 9 ribaunt ile öne çıkarken, CSKA Moskova'da 16 sayı 14 ribaunt ile oynayan Nikola Milutinov'un performansı galibiyet için yeterli olmadı.

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