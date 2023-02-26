İspanya La Liga'nın 23. haftasında Almeria ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de los Juegos Mediterraneos'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Almeria, 1-0'lık skorla kazandı.



Almeria'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada El Bilal Toure kaydetti.



13 maç sonra ligde mağlup olan Barcelona, 59 puanda kaldı. Lider Barça'nın en yakın takipçisi Real Madrid ise 7 puan geride bulunuyor.



Haftaya 19. olarak başlayan Almeria ise bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve küme düşme hattından çıktı. Ev sahibi ekip 3 maçlık puan hasretini de bitirdi.



Barcelona, gelecek hafta Camp Nou'da Valencia'yı ağırlayacak. Almeira ise Villarreal'i konuk edecek.





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