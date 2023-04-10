BAĞKUR tescil affı: 2023 torba yasada BAĞ-KUR sicil affı var mı?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıkarılmasıyla 18 maddeye ulaşan düzenlemenin haftaya biteceğini öngördü. Düzenleme ile depremde üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor. 31 Aralık 2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi öngörülüyor

BAĞKUR BORÇ SORGULAMA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TBMM Genel Kurulu'nda kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören teklif kabul edildi. Yeni yasa ile birlikte halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamında alındı. Borç yapılandırması için 31 Aralık 2022 tarihi öncesi esas alınacak. Yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuru yapacak. Düzenleme ile birlikte SGK alacaklarına yapılandırma imkanı gelecek. Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi yapılandırılacak. Peki Bağkur tescil affı çıktı mı, hangi borçlara yapılandırma geldi? İşte, kabul edilen yasanın detaylarıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.Ancak Bağ-kur affı veya diğer bir adıyla Bağkur tescil affına ilişkin bir konu veya madde torba yasada yer almıyor. Son olarak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenleme geldi.Daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.Bağkur borcu olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden ve e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabiliyor.Sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki adres üzerinden e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla birlikte sorgulama işlemi yapabilirler.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tekife göre vatandaşların vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da kapsama dahil olacak.Kabul edilen yasayla; kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da getiriliyor.Buna göre, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.Yasayla; 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Yasayla; yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak.31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak olan düzenleme ile 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınacak.Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni yapılandırma paketinin detaylarını paylaştı. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlanacak. Bu teklifle, vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezaları kaldırılacak. Düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verilecek. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi de sağlanacak.Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son verilmişti. Geçmişte endeksle oluşmuş borçlar da silinmişti. Yapılacak düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi mümkün olacak. Daha önce 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme yapılmıştı. Şimdi de aynı uygulama, vergi dairelerine vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlar için hayata geçirilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaştı. Erdoğan: Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var. Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.Yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.3Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023 Torba yasada Bağkur tescil affı var mı, Bağkur tescil affı gelecek miSigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor. Mağduriyet geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasından ileri geliyor.Posta'dan Ekrem Sarısülük'ün aktardığı bilgiye göre geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasında iki tarih kritik önemde.