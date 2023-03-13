BAĞKUR affı çıktı mı? 2023 torba yasada BAĞ-KUR affı var mı?

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TBMM Genel Kurulu'nda kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören teklif kabul edildi. Yeni yasa ile birlikte halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamında alındı. Borç yapılandırması için 31 Aralık 2022 tarihi öncesi esas alınacak. Yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuru yapacak. Düzenleme ile birlikte SGK alacaklarına yapılandırma imkanı gelecek. Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi yapılandırılacak. Peki Bağkur tescil affı çıktı mı, hangi borçlara yapılandırma geldi? İşte, kabul edilen yasanın detaylarıDaha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tekife göre vatandaşların vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da kapsama dahil olacak.Kabul edilen yasayla; kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da getiriliyor.Buna göre, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.Yasayla; 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Yasayla; yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak.