Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Papa 14. Leo'nun geçiş güzergahında bulunması sebebiyle Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında kısıtlamalara gidiliyor.

Kapanma Durumu: Tünelin özellikle Avrupa Yakası çıkışları ve bağlantılı sahil yolu (Kennedy Caddesi) güzergahı, program süresince araç trafiğine kapatılacak.

Saatler: Kısıtlamaların özellikle öğle saatlerinden (12:00) itibaren kademeli olarak başladığı, akşam saatlerinde (17:00 itibarıyla) ise tam kapanma uygulanacağı bildirildi.

Yön Bilgisi: Özellikle Avrasya Transityol Bakırköy istikameti ve sahil şeridine çıkan noktalar kapalı olacak.

27 Kasım 2025 İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

İstanbul Valiliği, Papa'nın Atatürk Havalimanı'na inişi ve konaklayacağı Vatikan Temsilciliği'ne (Harbiye/Şişli) geçişi sırasında aşağıdaki yolların belirtilen saatlerden itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu:

Saat 17.00 İtibarıyla Kapanan Yollar:

Atatürk Havalimanı Yolu: Havalimanı istikameti.

Rauf Orbay Caddesi: Sirkeci istikameti.

Kennedy Caddesi (Sahil Yolu): Sirkeci istikameti (Taşhanlar - Yenikapı arası) ve Bakırköy istikameti (Çatladıkapı - Yenikapı arası).

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi: Unkapanı istikameti.

Atatürk Bulvarı: Unkapanı istikameti.

Tarlabaşı Bulvarı & Cumhuriyet Caddesi: Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı yönüne ve Tarlabaşı'ndan Cumhuriyet Caddesi yönüne gidişler.

Yeni Havalimanı Caddesi (Havuzlu Kavşak yönü)

Eski Havaalanı Caddesi

Alternatif Güzergahlar

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Sahil Yolu (Kennedy Caddesi) ve Avrasya Tüneli yerine şu alternatifleri kullanmalarını öneriyor:

D-100 (E-5) Karayolu (Kuzey ve Güney yollar)

TEM Otoyolu

Haliç Köprüsü ve iç bağlantı yolları

Şehir içi geçişlerde metro ve raylı sistemlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.