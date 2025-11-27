Haber Tarihi: 27 Kasım 2025 17:07 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 17:07

Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025

İstanbul bugün, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti ve akşam saatlerinde kente geliş programı nedeniyle olağanüstü trafik önlemlerine sahne oluyor. Sürücülerin en çok merak ettiği "Avrasya Tüneli açık mı?" sorusunun yanıtı ve kapanacak yolların tam listesi belli oldu.

Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025
Abone Ol
İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Papa 14. Leo'nun geçiş güzergahında bulunması sebebiyle Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında kısıtlamalara gidiliyor.
Kapanma Durumu: Tünelin özellikle Avrupa Yakası çıkışları ve bağlantılı sahil yolu (Kennedy Caddesi) güzergahı, program süresince araç trafiğine kapatılacak.

Saatler: Kısıtlamaların özellikle öğle saatlerinden (12:00) itibaren kademeli olarak başladığı, akşam saatlerinde (17:00 itibarıyla) ise tam kapanma uygulanacağı bildirildi.

Yön Bilgisi: Özellikle Avrasya Transityol Bakırköy istikameti ve sahil şeridine çıkan noktalar kapalı olacak.

27 Kasım 2025 İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?
İstanbul Valiliği, Papa'nın Atatürk Havalimanı'na inişi ve konaklayacağı Vatikan Temsilciliği'ne (Harbiye/Şişli) geçişi sırasında aşağıdaki yolların belirtilen saatlerden itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu:

Saat 17.00 İtibarıyla Kapanan Yollar:

Atatürk Havalimanı Yolu: Havalimanı istikameti.

Rauf Orbay Caddesi: Sirkeci istikameti.


Kennedy Caddesi (Sahil Yolu): Sirkeci istikameti (Taşhanlar - Yenikapı arası) ve Bakırköy istikameti (Çatladıkapı - Yenikapı arası).

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi: Unkapanı istikameti.

Atatürk Bulvarı: Unkapanı istikameti.

Tarlabaşı Bulvarı & Cumhuriyet Caddesi: Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı yönüne ve Tarlabaşı'ndan Cumhuriyet Caddesi yönüne gidişler.

Diğer Kritik Noktalar:

Yeni Havalimanı Caddesi (Havuzlu Kavşak yönü)

Eski Havaalanı Caddesi

Alternatif Güzergahlar

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Sahil Yolu (Kennedy Caddesi) ve Avrasya Tüneli yerine şu alternatifleri kullanmalarını öneriyor:

D-100 (E-5) Karayolu (Kuzey ve Güney yollar)

TEM Otoyolu

Haliç Köprüsü ve iç bağlantı yolları

Şehir içi geçişlerde metro ve raylı sistemlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025 Gündem Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025
Wojciech Szczesny: 'İlk yılımda bedava oynadım' Barcelona Wojciech Szczesny: "İlk yılımda bedava oynadım"
Galatasaray için Devler Ligi tahmini! Galatasaray Galatasaray için Devler Ligi tahmini!
Adrien Rabiot: 'Milan'a doğru zamanda geldim' Milan Adrien Rabiot: "Milan'a doğru zamanda geldim"
Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer! Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer!
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Galatasaray Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber! Barcelona Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber!
Papa 14. Leo neden İznik'i ziyaret ediyor? Gündem Papa 14. Leo neden İznik'i ziyaret ediyor?
Arda Turan'dan duygusal Ukrayna cevabı: 'Dünya liderlerine sesleniyorum' Dünya Futbolu Arda Turan'dan duygusal Ukrayna cevabı: "Dünya liderlerine sesleniyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları!
2
Fenerbahçe - Ferencvaros: Muhtemel 11'ler
3
Diego Simeone: "Bir gün o kulübede olmayı hayal ediyorum"
4
Fenerbahçe'den Ederson savunması: TFF'ye sunuldu!
5
Kylian Mbappe parladı, Real Madrid dört golle kazandı!
6
Muhammed Salisu'dan Galatasaray için mesaj!
7
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.