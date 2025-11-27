Haber Tarihi: 27 Kasım 2025 17:07 -
Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025
İstanbul bugün, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti ve akşam saatlerinde kente geliş programı nedeniyle olağanüstü trafik önlemlerine sahne oluyor. Sürücülerin en çok merak ettiği "Avrasya Tüneli açık mı?" sorusunun yanıtı ve kapanacak yolların tam listesi belli oldu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Papa 14. Leo'nun geçiş güzergahında bulunması sebebiyle Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında kısıtlamalara gidiliyor.
Kapanma Durumu: Tünelin özellikle Avrupa Yakası çıkışları ve bağlantılı sahil yolu (Kennedy Caddesi) güzergahı, program süresince araç trafiğine kapatılacak.Saatler: Kısıtlamaların özellikle öğle saatlerinden (12:00) itibaren kademeli olarak başladığı, akşam saatlerinde (17:00 itibarıyla) ise tam kapanma uygulanacağı bildirildi.Yön Bilgisi: Özellikle Avrasya Transityol Bakırköy istikameti ve sahil şeridine çıkan noktalar kapalı olacak.27 Kasım 2025 İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?İstanbul Valiliği, Papa'nın Atatürk Havalimanı'na inişi ve konaklayacağı Vatikan Temsilciliği'ne (Harbiye/Şişli) geçişi sırasında aşağıdaki yolların belirtilen saatlerden itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu:Saat 17.00 İtibarıyla Kapanan Yollar:Atatürk Havalimanı Yolu: Havalimanı istikameti.Rauf Orbay Caddesi: Sirkeci istikameti.
Kennedy Caddesi (Sahil Yolu): Sirkeci istikameti (Taşhanlar - Yenikapı arası) ve Bakırköy istikameti (Çatladıkapı - Yenikapı arası).Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi: Unkapanı istikameti.Atatürk Bulvarı: Unkapanı istikameti.Tarlabaşı Bulvarı & Cumhuriyet Caddesi: Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı yönüne ve Tarlabaşı'ndan Cumhuriyet Caddesi yönüne gidişler.Diğer Kritik Noktalar:Yeni Havalimanı Caddesi (Havuzlu Kavşak yönü)Eski Havaalanı CaddesiAlternatif GüzergahlarYetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Sahil Yolu (Kennedy Caddesi) ve Avrasya Tüneli yerine şu alternatifleri kullanmalarını öneriyor:D-100 (E-5) Karayolu (Kuzey ve Güney yollar)TEM OtoyoluHaliç Köprüsü ve iç bağlantı yollarıŞehir içi geçişlerde metro ve raylı sistemlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
