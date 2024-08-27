Augsburg açıkladı: Beşiktaş ile özel maç kararı

Augsburg, Beşiktaş'a transfer olan Felix Uduokhai için siyah beyazlı takımla veda maçı oynayacaklarını açıkladı.

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Augsburg açıkladı: Beşiktaş ile özel maç kararı
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27 Ağustos 2024 10:48
Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman ekibi, Felix Uduokhai'nin WWK Arena'da bir iç saha maçında taraftarlara veda edeceğini belirtti.

İki takım arasında planlanan hazırlık maçının tarihinin maç programlarına göre belirleneceği vurgulandı.

Augsburg'tan yapılan açıklamada, "Felix Uduokhai, WWK Arena'da bir iç saha maçında taraftarlarımıza veda etme teklifimizi kabul etti. Her iki kulübün maç programlarına göre bunun için mümkün olan tarihler önümüzdeki haftalarda değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı. 

 
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