06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-090'
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Athletic Bilbao'da Laporte bekleyişi!

Al Nassr'ın gerekli evrakları göndermemesi sebebiyle Aymeric Laporte transferini tamamlayamayan Athletic Bilbao, konu hakkında FIFA'ya başvurdu. Bask ekibi, 16 Eylül tarihinden önce kararın açıklanmasını bekliyor.

Athletic Bilbao'da Laporte bekleyişi!
Athletic Bilbao'da gözler, son anda iptal olan Aymeric Laporte transferine çevrildi.

İspanyol oyuncunun kulübü Al Nassr'ın gerekli evrakları süresinde göndermemesi nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip transferi tamamlayamadı.

Bask ekibi, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sürecin FIFA'nın değerlendirmesinde olduğunu belirtti.



Kulüp yönetimi, yaşanan hatanın kendilerinden kaynaklanmadığını vurgularken, "tüm yasal yolların denendiğini" ve işlemin tarafların ortak iradesiyle tamamlanmak istendiğini açıkladı. Bu doğrultuda FIFA'ya başvuru yapıldı.

El Correo'nun haberine göre, Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte ve yönetim, kararın 16 Eylül Salı günü San Mames'te Arsenal'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde çıkmasını umut ediyor.

Hem Laporte hem de Athletic, sürece zarar vermemek için sessiz kalmayı tercih ediyor. Al-Nassr cephesi ise hala resmi bir açıklama yapmadı.



