Athletic Bilbao'da Laporte bekleyişi!

Athletic Bilbao'da gözler, son anda iptal olan Aymeric Laporte transferine çevrildi.





İspanyol oyuncunun kulübü Al Nassr'ın gerekli evrakları süresinde göndermemesi nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip transferi tamamlayamadı.





Bask ekibi, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sürecin FIFA'nın değerlendirmesinde olduğunu belirtti.

Kulüp yönetimi, yaşanan hatanın kendilerinden kaynaklanmadığını vurgularken, "tüm yasal yolların denendiğini" ve işlemin tarafların ortak iradesiyle tamamlanmak istendiğini açıkladı. Bu doğrultuda FIFA'ya başvuru yapıldı.





El Correo'nun haberine göre, Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte ve yönetim, kararın 16 Eylül Salı günü San Mames'te Arsenal'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde çıkmasını umut ediyor.



Hem Laporte hem de Athletic, sürece zarar vermemek için sessiz kalmayı tercih ediyor. Al-Nassr cephesi ise hala resmi bir açıklama yapmadı.







