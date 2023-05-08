ATAMA TÖRENİ CANLI YAYIN İZLE, SAAT KAÇTA 2023 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TÖRENİ SAAT KAÇTA 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurmasının ardından beklenen süreçte sona gelindi. Sözlü mülakatların ardından 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları, 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak törenle kamuyouna duyurulacak. Töreni heyecanla bekleyen öğretmen adayları arama motorlarında 'Sözleşmeli öğretmenlik atama töreni saat kaçta 2023? MEB 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, Sözleşmeli Öğretmenlik atama törenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Atama sonuçlarının internet üzerinden duyurulması beklenirken sonuçların erişime açılacağı saat de henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. 45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878Rehberlik: 3 bin 604Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti: 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.