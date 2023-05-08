Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 12:07 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 12:07

ATAMA TÖRENİ CANLI YAYIN İZLE, SAAT KAÇTA 2023 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayında atamasını gerçekleştireceği 45 bin sözleşmeli öğretmen için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mülakat sınavının ardından atama tercihleri 6 Mayıs tarihinde tamamlanırken MEB'in resmi sitesinde yer alan takvimde, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama töreninin 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı belirtildi. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama töreni saat kaçta 2023? MEB 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ATAMA TÖRENİ CANLI YAYIN İZLE, SAAT KAÇTA 2023 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TÖRENİ SAAT KAÇTA 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurmasının ardından beklenen süreçte sona gelindi. Sözlü mülakatların ardından 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları, 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak törenle kamuyouna duyurulacak. Töreni heyecanla bekleyen öğretmen adayları arama motorlarında 'Sözleşmeli öğretmenlik atama töreni saat kaçta 2023? MEB 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...
MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, Sözleşmeli Öğretmenlik atama törenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Atama sonuçlarının internet üzerinden duyurulması beklenirken sonuçların erişime açılacağı saat de henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. 45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878
Rehberlik: 3 bin 604
Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269
İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti: 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

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