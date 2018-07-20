Ata binmenin en güzel yöntemi

Ata kendi bulduğu yöntemle binen bu ufaklık sosyal medyada büyük alkış topladı.

20 Temmuz 2018 15:04
Ata binmenin en güzel yöntemi
Ata kendi bulduğu yöntemle binen bu ufaklık sosyal medyada büyük alkış topladı.


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