Haber Tarihi: 01 Şubat 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 10:26

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Şubat | 2024 Askerlik sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanır?

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ile MSB Şubat celbi sınıflandırma ile Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasını bekleyen yükümlüler tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 askerlik sevk tarihleriyle birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihler belli oldu. Peki, Şubat 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Şubat | 2024 Askerlik sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanır?
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Milli Savunma Bakanlığı, şubat ayı askerlik sevk yerleri takvimini duyurdu. Yapılan açıklama, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile celp dönemlerini öğrenebilecek. İşte MSB ile 2024 şubat celp dönemi tarihleri... 

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Buna göre; Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihinde erişime açılacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
- Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
- Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
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