Haber Tarihi: 31 Mart 2024 14:12 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 14:12

Asker oy kullanabilir mi? 2024 polis, asker oy kullanabiliyor mu?

Asker oy kullanabilir mi? 2024 polis, asker oy kullanabiliyor mu? sorusu seçim günü merak konusu oldu. Mardin, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ın ilçelerinde asker ve polislere taşımalı oy kullandırıldığı görüntüleri kayıt altına alan DEM Partili vekiller seçim yasaklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Asker oy kullanabilir mi? 2024 polis, asker oy kullanabiliyor mu?
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Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pek çok kentte, asker ve polisler okullara üniformaları ile getirilerek seçim yasakları ihlal edildi. YSK'nin söz konusu durumla ilgili mevzuatı, "Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler" derken bu yasak pek çok kentte ihlal ediliyor.

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

YSK, web sitesinde seçim sürecine dair merak edilen soruları yanıtladı. Bunlardan biri de askerlerin oy kullanıp kullanamayacağı sorusuydu. YSK açıklamasına göre:

Silahaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, izinli bulunsalar dahi her ne sebeple olursa olsun oy kullanamaz.

ASKERLERİN OY VERMESİ YASAK MI?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre askerlerin oy kullanması yasak. Bununla beraber, askeri öğrencilerin de oy kullanmasına izin verilmiyor.
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