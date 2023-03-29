ASGARİ ÜCRETE ZAM TEMMUZ'DA MI OLACAK? 2023 Cumhurbaşkanı, asgari ücret açıklaması son dakika

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, "Temmuz'da asgari ücrete zam var" ifadesini kullandı.En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrilmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili, "Şu an öyle bir gündemimiz yok. Temmuz ayında değerlendirilir" dedi.Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz" diye konuştu."Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandığını" hatırlatan Bilgin, enflasyonun düştüğünü iddia ederek şunları söyledi:"Temmuz ayında bu eğilim devam ederse, enflayon düşüş eğilimi devam ederse yeniden düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulmaz ama temmuzda yeniden değerlendiririz ama günümüzde öyle bir şey yok."Emekliye zam düzenlemesiBilgin emekliye zam düzenlemesiyle ilgili olarakta, "Türkiye tarihinde ilk defa en düşük emekli maaşını 7500 TL'ye çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenleme. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecek, yeni bir şey yok" dedi."7500 TL üzerinde maaş alanlara artış olacak mı?" sorusuna ise Bakan Bilgin, "Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok, bu bitmez biliyorsunuz. Bunun sonu yok" yanıtını verdi.