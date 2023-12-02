Asgari Ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024 | Yeni asgari ücret 2024 ne zaman belli olacak, açıklanacak?

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Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından büyük bir heyecanla beklenilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için ilk görüşme Aralık ayında gerçekleştirilecek. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte net asgari ücret 11 bin 402, brüt ise 13 bin 414 TL oldu. Hükümet, işçi ve işverenin katılacağı toplantıların ardından 2024 net ve brüt yeni asgari ücret zammı açıklanacak. İşte 2024 Ocak zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ilk toplantı tarihini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta gerçekleştirecek.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası'ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası'ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak.